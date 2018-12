Cô giáo Trung Quốc bị sa thải sau khi tát trẻ mầm non vì không thuộc bài

Vụ việc xảy ra vào tuần trước và được camera giám sát ghi lại tại một trường mẫu giáo ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy, theo The Sun.

Video cho thấy hai bé gái, khoảng 4-5 tuổi, đang cùng các bạn tập múa để biểu diễn trước các bậc phụ huynh dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, hai đứa trẻ dường như không thể nhớ được các động tác khiến người giáo viên nổi giận, túm tóc hai em và lôi xềnh xệch vào một góc lớp. Người này dùng chân đá vào lưng học sinh như một hình phạt vì không thuộc bài.

Cô giáo Trung Quốc tát trẻ mầm non vì không thuộc bài múa

Sau khi quay lại nhóm múa, hai bé gái lại tiếp tục quên động tác và bị cô giáo lôi ra ngoài đánh và tát vào mặt. Có ít nhất một giáo viên khác ở trong lớp nhưng không can ngăn.

Các học sinh được cho là đã kể với bố mẹ về vụ việc và phụ huynh của hai em đã yêu cầu được xem camera giám sát ở lớp học.

Cô giáo trên hiện đã bị sa thải và trường mầm non đang bàn bạc với các phụ huynh để bồi thường về tổn thương về tâm lý cho hai học sinh.

Anh Ngọc