Chuyên cơ của thủ tướng Nhật được rao bán với giá 28 triệu USD

Chiếc Boeing 747-400 từng phục vụ Nhật hoàng và 14 đời thủ tướng Nhật Bản được rao bán trên một trang web về hàng không từ ngày 13/8.

Chiếc Boeing 747-400 từng phục vụ hoàng gia và các thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Chiếc máy bay được coi như Air Force One của Nhật Bản được sản xuất năm 1991 và được đăng ký bởi Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Nó được điều chỉnh để bao gồm một phòng ngủ, một phòng tắm, văn phòng làm việc và sảnh. Máy bay có 85 ghế, nhiều hơn so với con số 70 của chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ.

Phi cơ có một cabin dành cho các nhân viên phục vụ hoàng gia khi nó được các thành viên trong hoàng tộc Nhật Bản sử dụng. Các thư ký cũng sử dụng cabin này nếu máy bay chở thủ tướng Nhật.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web về hàng không Controller, chiếc máy bay trông gần như "mới xuất xưởng" và được rao bán với giá 28 triệu USD. Nó đã phục vụ 16.332 giờ bay và luôn được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn cao nhất.

Máy bay được rao bán là một trong hai chiếc Boeing 747-400 từng được Nhật Bản sử dụng để chuyên chở lãnh đạo và quan chức cấp cao. Hiện cả hai chiếc đã được thay thế bởi hai máy bay Boeing 777-300ER.

Thu Hương (Theo CNN)