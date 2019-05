Chính trị gia Ấn Độ òa khóc vì tưởng chỉ được 5 phiếu bầu

Neetu khóc nức nở ngay trước ống kính truyền hình vì cho rằng gia đình 9 người đã "phản bội" và không bỏ hết phiếu cho anh.

Chính trị gia Ấn Độ òa khóc vì chỉ được 5 phiếu bầu Ứng viên độc lập Neetu ở bang Punjab, Ấn Độ, khóc nức nở khi được phóng viên phỏng vấn hôm 23/5. Video: IB Times.

"Gia đình tôi có 9 người nhưng tôi chỉ nhận được 5 lá phiếu. Ngay cả người thân trong nhà cũng phản bội tôi", ứng viên độc lập Neetu Shutteran Wala ở thành phố Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ vừa khóc vừa chia sẻ với phóng viên trong cuộc phỏng vấn sau vòng bầu cử hôm 23/5.

Phóng viên cố gắng an ủi Neetu và chuyển câu hỏi sang hướng khác để trấn an anh: "Khi người nhà không ủng hộ, anh có cách nào giành được sự ủng hộ từ người ngoài không". Tuy nhiên, câu hỏi này chỉ càng làm Neetu khóc to hơn.

Thất vọng vì sự "phản bội" của gia đình, Neetu cho biết anh đã quyết định sẽ không tham gia tranh cử trong bất kỳ cuộc bầu cử nào nữa.

Tuy nhiên, Neetu có lẽ đã hiểu lầm gia đình vì theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Ấn Độ (ECI) công bố, anh giành được 850 phiếu bầu, xếp thứ 19 trong danh sách các ứng viên tranh cử của thành phố.

900 triệu cử tri Ấn Độ đi bầu 7 vòng trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài 6 tuần, trở thành kỳ bầu cử lớn nhất trong lịch sử thế giới. Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với 300/543 ghế tại quốc hội.

Huyền Lê (Theo IB Times)