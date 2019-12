Cháy nhà máy Ấn Độ, ít nhất 43 người chết

Đám cháy lớn bùng lên sáng nay tại nhà máy tại New Delhi, khiến ít nhất 43 người chết và số thương vong được dự đoán sẽ tăng lên.

"Tính đến thời điểm này chúng tôi đã giải cứu được ít nhất 50 người. Họ là những người lao động và công nhân nhà máy đang ngủ trong tòa nhà 4 hoặc 5 tầng này", Sunil Choudhary, phó cảnh sát trưởng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết.

15 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường và đám cháy đã được dập tắt, nhưng các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Cháy nhà máy, ít nhất 43 người chết Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cháy nhà máy ở New Delhi, Ấn Độ sáng nay. Video: India Today.

Hỏa hoạn xảy ra tại khu phố cổ Aanaj Mandi trên đường Rani Jhansi, nơi có những làn đường nhỏ hẹp, tập trung nhiều cơ sở sản xuất và nhà kho nhỏ, khiến lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận. Việc lực lượng cứu hỏa không có thông tin về số người bên trong nhà máy tại thời điểm xảy ra cháy cũng khiến công tác giải cứu bị chậm trễ.

Quan chức cứu hỏa cho biết tòa nhà chứa đầy cặp đi học và vật liệu đóng gói, song lưu ý họ chưa chắc chắn về nguyên nhân vụ cháy.

"Tất cả những người được cứu đã được đưa tới các bệnh viện địa phương gần đó. Phần lớn nạn nhân đang ngủ khi lửa bùng lên và họ chết vì ngạt khói", cảnh sát Sadar Bazar cho hay.

Nhiều nhà máy và các đơn vị sản xuất nhỏ ở các thành phố lớn của Ấn Độ thường nằm trong các khu phố cũ, chật chội do chi phí thuê mặt bằng rẻ hơn. Người nghèo, chủ yếu là lao động nhập cư và công nhân, thường ngủ qua đêm tại nơi làm việc để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch và quy định an toàn lỏng lẻo, những tai nạn chết người thường xảy ra.

Huyền Lê (Theo AFP, Times of India)