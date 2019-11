Cây thông Năm mới giá gần 300.000 USD

NgaCây thông nhân tạo mừng năm mới ở thành phố Kemerovo bị coi là "biểu tượng tham nhũng" vì có giá tới 280.000 USD.

Hội đồng thành phố Kemerovo ở Siberia, Nga vừa cho dựng cây thông nhân tạo cao 25 m để mừng năm mới với tổng giá trị lên đến 18 triệu ruble (280.000 USD), cao gấp ba lần cây tương tự đặt ở Điện Kremlin.

Diễn viên hài Ivan Urgant, người dẫn chương trình trên đài Channel One nổi tiếng của Nga, chế giễu cây thông ở Kemerovo là "đồ trang trí đắt đỏ" và ám chỉ tình trạng tham nhũng trong hội đồng thành phố.

"Chúng tôi cố sống sót qua ngày, trong khi họ chi 18 triệu ruble cho một cây nhân tạo", Roman Khabibulin, một người dân ở Kemerovo, bình luận trên mạng xã hội Nga VK. Nhiều người cho rằng chính quyền địa phương lẽ phải dành số tiền này để trợ cấp nhà ở cho người dân hoặc hỗ trợ trẻ em bị ung thư.

Cây thông khổng lồ tại trung tâm thành phố Kemerovo, Nga. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Kemerovo bác bỏ cáo buộc tham nhũng, nhấn mạnh đây là "cây thông công nghệ cao với giá tầm trung" để thay thế cho một cây quá cũ kỹ gây tốn kém vì chi phi sửa chữa cao. "Cây thông mới làm bằng thép, với 239.000 bóng đèn LED", thị trưởng nói.

Công ty Sibevrostroy, đơn vị thi công dự án, bác bỏ thông tin cho rằng họ thổi giá cây thông để trục lợi. "Chúng ta không thể đơn giản gọi sản phẩm này là cây. Đây thật sự là tổ hợp đa phương tiện công nghệ cao trông giống cây thông", Andrei Zorin, giám đốc Sibevrostroy, nói.

Kemerovo là thành phố công nghiệp với nhiều mỏ than. Thành phố này trở thành tâm điểm truyền thông vào mùa đông năm ngoái, khi người dân phản ánh trình trạng "tuyết đen" do bụi than gây ra, trong khi một thị trấn lân cận dùng sơn trắng để che lớp bụi than trên ngọn đồi phục vụ hoạt động trượt tuyết.

Người Nga thường dựng và trang trí cây thông mừng năm mới và nhiều thành phố chi ngân sách đáng kể để trang trí, bắn pháo hoa trong dịp này.

Trân Châu (Theo AFP)