Cảnh sát Hong Kong nổ súng khi đụng độ người biểu tình

Cảnh sát nổ súng khiến một người bị thương, trong khi một người đàn ông bị thiêu khi người biểu tình tổ chức đình công khắp Hong Kong hôm nay.

Cảnh sát Hong Kong xác nhận hai cảnh sát giao thông phải bắn ba phát đạn để ngăn người biểu tình chặn một lối sang đường ở khu Sai Wan Ho, quận Đông sáng nay. Cảnh sát nói rằng vài người biểu tình cố cướp súng của một cảnh sát nên anh đã bắn để cảnh cáo, song viên đạn trúng vào một người biểu tình.

Những người khác sau đó cố xông tới để giúp người biểu tình bị bắn, buộc cảnh sát phải nổ thêm hai phát đạn. Hai người biểu tình bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát nói rằng viên sĩ quan không định làm ai bị thương, nhưng buộc phải nổ súng vì bị đe dọa tính mạng. Người trúng đạn hiện trong tình trạng ổn định sau ca phẫu thuật.

Theo tờ Global Times của Trung Quốc, những người biểu tình mặc đồ màu đen tổ chức tổng đình công trên toàn Hong Kong và lên kế hoạch cản trở giao thông từ sáng sớm. Họ ném các mảnh vỡ từ một cây cầu ở ngã ba, đốt lửa trên đường phố, trong ga tàu điện ngầm, ném bom xăng vào xe buýt trường học và "tấn công dân thường". Nhiều tuyến tàu phải tạm dừng hoạt động và một số trường đại học phải cho sinh viên nghỉ vì đình trệ giao thông nghiêm trọng.

Vụ nổ súng khiến người biểu tình phẫn nộ, kéo đến tập trung ở Sai Wan Ho. Đám đông đứng quanh khu vực hiện trường được phong tỏa để la hét cảnh sát. Người biểu tình mặc áo đen sau đó diễu hành qua khu Central, cạy gạch trên đường phố tấn công cảnh sát. Cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Cảnh sát Hong Kong dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở quận Central hôm nay. Ảnh: Reuters.

Tại ga tàu điện ngầm Ma On Shan ở quận Sha Tin trưa nay, một người đàn ông chưa rõ danh tính chỉ trích đám đông biểu tình. Theo video của Global Times, người này hét lên với đám đông, sau đó một người trong đám đông biểu tình bất thình lình tiến lại gần người đàn ông này, đổ chất lỏng dễ cháy lên người ông và dùng bật lửa đốt. Người đàn ông lập tức chìm trong ngọn lửa dữ dội, la hét và bỏ chạy.

Không rõ ngọn lửa kéo dài bao lâu thì được dập tắt. Một đoạn video khác cho thấy người đàn ông đang đứng và có vẻ choáng váng. Ông cởi trần và bị bỏng khắp cơ thể. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Prince of Wales ở quận Sha Tin và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Một nguồn tin cảnh sát Hong Kong nói rằng họ đang điều tra sự cố.

Cảnh sát đã bắt 266 người trong độ tuổi từ 11 đến 74 trong các cuộc biểu tình hôm nay. Một số người bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và có ý định giết người. Người biểu tình đã đập phá và chặn các tuyến đường tại 120 địa điểm trên toàn thành phố. Hiện chưa rõ số người tham gia biểu tình hôm nay.

Hàng trăm nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác. Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố cho thấy biểu tình khiến đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Huyền Lê (Theo CNN, Global Times, SCMP)