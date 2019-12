Thứ ba, 10/12/2019, 15:10 (GMT+7)

Cảnh sát biển Nhật loại bỏ drone Trung Quốc

Lực lượng cảnh sát biển Nhật sẽ ngừng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) do Trung Quốc sản xuất do lo ngại về an ninh.

Cảnh sát biển Nhật Bản đang sử dụng vài chục chiếc drone do Trung Quốc sản xuất để tiến hành các hoạt động giám sát và cứu hộ. Số drone này có giá cả phải chăng và hoạt động hiệu quả, nhưng cảnh sát biển Nhật Bản sẽ thay thế chúng bằng thiết bị của nước khác. Thiết bị bay không người lái Phantom của DJI bay trong chương trình ra mắt sản phẩm ở thủ đô Paris, Pháp ngày 16/3/2014. Ảnh: Reuters. Trong kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa 2020 bắt đầu vào ngày 1/4, cảnh sát biển Nhật Bản sẽ đề xuất chi phí mua sắm thiết bị bay không người lái để thay thế drone Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, theo dõi tàu thuyền khả nghi như tàu cá Triều Tiên và bảo vệ vùng biển xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Trước đó, các sản phẩm của Trung Quốc cũng bị cấm trong chương trình mua sắm của chính phủ Nhật Bản. Tokyo từ năm 2018 đã ngừng mua và sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei. Cảnh sát biển Nhật Bản có động thái trên sau khi Bộ Nội vụ Mỹ hôm 30/10 tuyên bố ngừng sử dụng hàng trăm drone do Trung Quốc sản xuất để điều tra vấn đề an ninh. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm mua và sử dụng drone của Trung Quốc. Công ty DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc thuộc hàng lớn nhất thế giới, trở thành mục tiêu chính trong lệnh cấm này. "Chúng tôi biết rằng drone chuyển nhiều thông tin cho Trung Quốc. Đây là thiết bị chúng ta không nên tiếp tục sử dụng", Ellen Lord, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần, tuyên bố hồi tháng 8. Tuy nhiên, Mỹ được cho là vẫn tiếp tục mua drone của Trung Quốc trong "tình huống cấp bách". Không quân và Hải quân Mỹ cũng đã mua máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất ngay cả sau khi Lầu Năm Góc ban hành lệnh cấm. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng 5 cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ về những mối nguy cơ mà drone do Trung Quốc sản xuất gây ra với dữ liệu của công ty. Trong thông báo "Hệ thống máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất", Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo giới chức nước này quan ngại sâu sắc đối với bất kỳ sản phẩm công nghệ nào có thể lấy dữ liệu ở Mỹ chuyển đến quốc gia khác nhằm phục vụ cho các cơ quan tình báo. DJI sau đó ra tuyên bố phản bác cáo buộc, khẳng định các cơ quan chính phủ cùng doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ đều đã xác thực độ bảo mật thông tin đối với công nghệ và thiết bị của tập đoàn này. Sau những động thái của Washington, Tokyo cũng đang siết chặt hệ thống quản lý và quy định về đảm bảo an ninh kinh tế và động thái loại bỏ drone Trung Quốc của cảnh sát biển Nhật Bản là một phần trong nỗ lực này. Ngành nông nghiệp và lĩnh vực giao hàng của Nhật Bản đang thử nghiệm dùng drone nhằm đối phó tình trạng thiếu nhân lực ngày càng nghiêm trọng ở nước này. Theo công ty Impress Corporation có trụ sở ở Tokyo, thị trường drone ở Nhật Bản dự kiến tăng 56% lên 145 tỷ yen (1,33 tỷ USD) trong năm tài khóa hiện nay, kết thúc vào tháng 3/2020, và đạt 507,3 tỷ yen trong năm tài khóa 2024. Thu Hiền (Theo Nikkei Asian Review)