Bưu kiện chứa bom được gửi đến Clinton, Obama và một loạt nghị sĩ Dân chủ

Thiết bị nổ đặt trong bưu kiện gửi tới trụ sở CNN ở New York, Mỹ. Ảnh: Twitter/Jim Acosta.

Sau khi phóng viên Jim Acosta chia sẻ hình ảnh quả bom ống thô sơ gửi tới trụ sở CNN tại Trung tâm Time Warner ở New York, Mỹ, một số người dùng Twitter đã phóng to bức ảnh và cho rằng nhãn dán in hình cờ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trên quả bom, RT hôm qua đưa tin.

"Quả bom được gửi tới có dán hình trông rất giống cờ IS. Đây có thể là nỗ lực làm chuyển hướng sự chú ý, nhưng nó thực sự gây cảm giác chúng ta không biết nhiều về vấn đề. Tôi chắc chắn các chi tiết sẽ được tiết lộ sớm", tài khoản Andrew Follett viết. Tuy nhiên, IS không đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ gửi bom và hình ảnh lá cờ cũng chưa được xác nhận.

Bức ảnh cho thấy quả bom ống được đựng trong một bưu kiện đề tên người nhận là John Brennan, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người thường xuyên xuất hiện trên CNN với tư cách nhà phân tích và chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

Địa chỉ gửi bưu kiện này là văn phòng của Debbie Wasserman Schultz, nghị sĩ bang Florida từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Bà Wasserman Schultz cũng nhận được bưu kiện tương tự hôm 24/10. Cảnh sát xác nhận gói hàng chứa một thiết bị nổ.

Cựu tổng thống Barack Obama và gia đình Clinton trước đó cũng bị nhắm tới, nhưng các bưu kiện đã bị mật vụ Mỹ tịch thu trước khi tới địa chỉ. Những người khác bị gửi bom là nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters, cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder và tỷ phú ủng hộ đảng Dân chủ George Soros. Không có quả bom nào phát nổ và không ai bị thương.

Thị trưởng New York Bill De Blasio mô tả việc gửi bom tới trụ sở CNN "rõ ràng là một hành động khủng bố, nhằm làm suy yếu tự do báo chí và các lãnh đạo của đất nước thông qua hành vi bạo lực". De Blasio còn ngụ ý rằng những phát ngôn của Trump là một phần nguyên nhân dẫn đến nỗ lực tấn công.

Các cơ quan thực thi pháp luật chưa công bố các nghi phạm, nhưng tin rằng những quả bom do cùng một nguồn gửi đi. Tổng thống Trump chỉ trích hành động này là "khủng khiếp" và "đáng khinh", đồng thời tuyên bố sẽ điều tra đến cùng.

Ánh Ngọc