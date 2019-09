Bolton chỉ trích Trump sau khi bị sa thải

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton phê phán chính sách của Trump về Iran, Triều Tiên và Afghanistan tại sự kiện ở New York.

"Bolton không có bất cứ điều gì tích cực để nói về Trump", một người tham dự sự kiện riêng tư do Viện nghiên cứu Gatstone tổ chức ở New York hôm 18/9 cho hay, đề cập đến cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay vào đó, Bolton chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Ông không nêu đích danh Trump, nhưng nói rằng ý tưởng mời các thành viên Taliban đến Trại David, nơi nghỉ dưỡng của nhiều đời tổng thống Mỹ, là "thiếu tôn trọng" các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại cuộc họp báo ở London, Anh hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

CNN trước đó đưa tin Bolton và Trump đã tranh cãi gay gắt về kế hoạch hòa đàm của Trump với các thủ lĩnh Taliban trước lễ kỷ niệm 18 năm vụ tấn công khủng bố. Một quan chức cấp cao xác nhận cuộc tranh cãi xảy ra trong Phòng Bầu dục và cuối cuộc họp, Trump yêu cầu Bolton từ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Bolton cho hay chính quyền tin rằng Iran đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó có vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của NATO ở Afghanistan. Bolton nói với những người tham dự rằng ông tin rằng việc không đáp trả những cuộc tấn công đó đơn giản chỉ là "khuyến khích hành vi xấu của Iran".

Trump bổ nhiệm Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 3/2018 và sa thải ông hôm 10/9. Là người có quan điểm cứng rắn, được mệnh danh như "diều hâu nước Mỹ", Bolton bất đồng với Trump trong nhiều vấn đề, đặc biệt là chính sách với Iran và Triều Tiên. Trong khi Trump thiên về đàm phán và đấu tranh kinh tế, thương mại, Bolton được cho là nhiều lần hối thúc Tổng thống sử dụng vũ lực để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

Trump hôm 18/9 thông báo ông đã bổ nhiệm Robert O'Brien, đặc phái viên của Tổng thống về Vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao, làm tân cố vấn an ninh quốc gia. O'Brien, 53 tuổi, là cố vấn an ninh quốc gia thứ tư của chính quyền Trump.

Huyền Lê (Theo CNN)