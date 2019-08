Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng tên lửa 3,3 tỷ USD với Nhật

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán 73 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA cho Nhật trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí.

Một tên lửa SM-3 Block IIA trong quá trình sản xuất. Ảnh: Raytheon.

"Hợp đồng này giúp hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, bằng cách nâng cao độ an toàn cho một đồng minh quan trọng, đồng thời là lực lượng đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết trong tuyên bố hôm qua.

Các nhà thầu chính trong hợp đồng gồm 73 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA và các bệ phóng MK 29, trị giá 3,3 tỷ USD, là Raytheon và BAE Systems. Lầu Năm Góc cũng đã phê chuẩn các hợp đồng bán vũ khí mới với Hungary, Hàn Quốc, Litva và Đan Mạch, với tổng trị giá 943 triệu USD.

Động thái của Washington được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa tầm ngắn. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai quả đạn Triều Tiên phóng hôm 25/7 "có quỹ đạo bất thường, có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản và rất khó bị đánh chặn".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20/8 bày tỏ sự không hài lòng với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và hy vọng hai bên sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nói rằng Washington và Bình Nhưỡng chưa bao giờ đặt ra giới hạn với việc thử tên lửa tầm ngắn, đồng thời khẳng định quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

SM-3 Block IIA được Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Tên lửa đánh chặn này nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, có thể phóng từ tàu chiến trang bị hệ thống Aegis hoặc các điểm đánh chặn trên đất liền.

Ánh Ngọc (Theo Reuters, AFP)