Bất hòa với Tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka không được biết âm mưu đánh bom

Xích mích giữa Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka trở thành chủ đề nóng sau hàng loạt vụ đánh bom nhắm vào dân thường.

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe trả lời phóng viên tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ St. Anthony tại Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Đúng ngày lễ Phục sinh hôm 21/4, 8 vụ đánh bom diễn ra tại các nhà thờ và khách sạn lớn ở thủ đô Colombo và vùng lân cận khiến hơn 300 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương.

Cảnh sát biết từ 10 ngày trước đó rằng các nhà thờ nổi tiếng có thể trở thành mục tiêu đánh bom tự sát của một nhóm Hồi giáo trong nước ít tiếng tăm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Rajith Senaratne hôm 22/4 nói với báo giới rằng Thủ tướng Wickremesinghe không hay biết gì về báo cáo đề ngày 11/4, trong đó đề cập đến việc cơ quan tình báo đã nhận được cảnh báo về các vụ tấn công được thực hiện bởi nhóm National Thawheed Jama’ut.

"Khi được hỏi về báo cáo tình báo, Thủ tướng trả lời không nhận được thông tin gì", Bộ trưởng Senaratne khẳng định. Không rõ cơ quan chức năng Sri Lanka đã có hành động phản ứng gì sau khi nhận được cảnh báo.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Sirisena có được thông báo về cảnh báo này hay không. Thông thường, Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan an ninh cấp cao nhất, sẽ báo cáo cho Tổng thống, trong khi Thủ tướng Wickremesinghe từ năm ngoái đã không được mời tới dự các cuộc họp báo cáo của hội đồng này do mâu thuẫn với Tổng thống, theo Bộ trưởng Senaratne. Khi xảy ra loạt vụ đánh bom, Tổng thống Sri Lanka không có ở trong nước. Văn phòng của ông từ chối bình luận về sự việc.

Tổng thống Sirisena tháng 10/2018 sa thải Thủ tướng Wickremesinghe vì những khác biệt chính trị, và vài tuần sau đó thu hồi lệnh này dưới sức ép của Tòa án Tối cao. Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo kể từ đó không có dấu hiệu cải thiện và xích mích giữa họ khiến nhiều quyết định của chính phủ bị trì hoãn.

Vào hôm xảy ra các vụ đánh bom, do Tổng thống đi công du nước ngoài, Thủ tướng đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng không có ai đến họp theo lệnh. "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta được chứng kiến Hội đồng An ninh từ chối đến họp với thủ tướng", Bộ trưởng Senaratne nói.

Một ngày sau thảm kịch, Tổng thống Sirisena về nước và tổ chức một cuộc họp với Hội đồng An ninh. Thủ tướng Wickremesinghe cũng có mặt tại cuộc họp đó. Đây là lần tham gia đầu tiên của ông tại một cuộc họp an ninh kể từ năm ngoái.

Đề cập đến thủ phạm gây ra vụ đánh bom, Bộ trưởng Senaratne cho biết lực lượng an ninh đã đột kích các cơ sở huấn luyện của tổ chức Hồi giáo cực đoan National Thowheed Jamath, tổ chức được cho là đã nhận sự hậu thuẫn từ nước ngoài để thực hiện các vụ đánh bom.

An Hồng (Theo Reuters)