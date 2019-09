Bắc Kinh cấm bán pháo hoa dịp quốc khánh

Bắc Kinh ngừng bán pháo hoa và xăng dạng tự phục vụ nhằm đảm bảo an ninh dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc.

Các tài xế sẽ không được mua xăng theo hình thức tự phục vụ tại trạm xăng ở thủ đô Bắc Kinh từ 20/9 đến 7/10, theo thông báo được Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Sở An toàn Mỏ than Bắc Kinh công bố hôm nay. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm giúp thủ đô Trung Quốc sạch hơn, an toàn hơn trước lễ quốc khánh diễn ra vào ngày 1/10.

Các biện pháp khác bao gồm ngừng bán buôn, bán lẻ pháo hoa, cấm các mỏ gần Bắc Kinh nổ mìn phá đá, trong khi hoạt động cất trữ, buôn bán hóa chất độc hại sẽ bị tăng cường kiểm soát.

Nhân viên bơm xăng vào xe của khách hàng tại một trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 28/3/2018. Ảnh: Reuters.

Thông báo tương tự từng được chính quyền Bắc Kinh đưa ra trong các dịp quốc khánh trước đó, nhằm phối hợp với các ngành công nghiệp và giao thông nước này giảm thiểu ô nhiễm, gìn giữ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi và thời tiết đẹp cho các hoạt động trong dịp lễ.

Trung Quốc dự kiến tổ chức lễ duyệt binh lớn chưa từng có vào 1/10 tới nhân kỷ niệm 70 năm quốc khánh tại quảng trường Thiên An Môn, với sự xuất hiện của nhiều vũ khí tối tân trong biên chế quân đội nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ.

Mai Lâm (Theo Reuters)