Ba lý do có thể khiến nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục

Ủy hội sông Mekong cho rằng việc đập Cảnh Hồng ở Trung Quốc giảm xả nước là một trong ba nguyên nhân khiến nước sông ở hạ lưu xuống thấp.

Đoạn sông Mekong chảy qua Kratie, Campuchia. Ảnh: Cambodia Daily.

Nước sông Mekong vào đầu mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, xuống dưới cả mức tối thiểu trong lịch sử, thông cáo của Ủy hội Sông Mekong (MRC) hôm nay cho biết.

Từ khu vực Chiang Saen ở phía bắc Thái Lan, đến Luang Prabang, Vientiane, Lào và Neak Luong, Campuchia, mực nước sông Mekong đều đang ở dưới mức thấp kỷ lục được ghi nhận vào năm 1992. Ở Chiang Saen, mực nước sông hiện tại là 2,1 m, thấp hơn mức trung bình cùng kỳ trong suốt gần 6 thập kỷ qua 3,2 m và dưới mức nước tối thiểu từng đo được 0,75 m.

Tại Vientiane, mực nước sông Mekong là 0,70 m, thấp hơn gần 6 m so với mức trung bình cùng kỳ nhiều năm qua. Ở tỉnh Kratie của Campuchia, nước sông Mekong cao 9,31 m, thấp hơn 5,4 m so với mức trung bình nhiều năm và chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong lịch sử.

Các chuyên gia của MRC cho rằng có ba lý do dẫn tới mực nước thấp chưa từng có ở lưu vực sông Mekong hiện nay.

Lý do thứ nhất là khu vực này có ít mưa từ đầu năm 2019 tới nay. Lượng mưa trung bình trong tháng 6 ở Chiang Sean chỉ bằng 67% so với mức trung bình cùng kỳ từ năm 2006 tới 2018. Lượng mưa sụt giảm khiến lưu vực sông Mekong trong tháng 6 và tháng 7 bị thiếu lượng nước ngầm bổ sung, ảnh hưởng đến mực nước trên dòng chính của Mekong.

Lý do thứ hai là dòng chảy yếu từ thượng nguồn, nơi sông Mekong chảy trên lãnh thổ Trung Quốc với tên gọi Lan Thương. Phía Trung Quốc thông báo đập thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam sẽ giảm lưu lượng xả nước từ 1,050-1,250 m3/s xuống còn 505-600 m3/s để "bảo trì lưới điện".

Lý do thứ ba được MRC nêu ra là tình trạng thời tiết khô nóng hơn bình thường ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trong tháng 7, trong đó có các nước như Thái Lan, Lào và Myanmar. Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng châu Á (ASMC) cho biết mưa sẽ xuất hiện và cải thiện mực nước ở lưu vực sông Mekong vào cuối tháng 7.