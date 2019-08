Thứ sáu, 23/8/2019, 12:15 (GMT+7)

Australia dừng chương trình Học viện Khổng Tử của Trung Quốc

Bang New South Wales, Australia, tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng Tử do lo ngại sự "can thiệp nước ngoài".

Lễ gắn biển Học viện Khổng Tử tại Đại học La Trobe, Australia. Ảnh: Hanban.org. Chính quyền bang New South Wales (NSW) công bố bản đánh giá ngày 22/8, cho biết sẽ dừng hoạt động của Học viện Khổng Tử, được văn phòng Hán Biện của chính phủ Trung Quốc quản lý, do lo ngại về sự can thiệp tiềm tàng từ nước ngoài. Chương trình thuộc Học viện này hiện giảng dạy tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông) tại 13 trường đại học của bang. NSW khẳng định dù không tìm thấy bằng chứng cụ thể của hành vi can thiệp song không phù hợp để tiếp tục các hoạt động của chương trình. "Theo đánh giá tổng quan, một số yếu tố cụ thể có thể dẫn tới nảy sinh nhận thức rằng Học viện Khổng Tử đang hoặc có thể sẽ tạo điều kiện cho sự ảnh hưởng nước ngoài không phù hợp", theo bản đánh giá. Lãnh đạo cơ quan giáo dục NSW Sarah Mitchell cho biết chương trình dạy tiếng Quan Thoại của Học viện Khổng Tử sẽ được thay thế bằng các lớp do chính quyền bang điều hành. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra hiện từ chối bình luận về thông tin. Australia đã tìm cách tăng cường giảng dạy tiếng Quan Thoại trong các trường học những năm gần đây nhằm tăng cường mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất. Việc loại bỏ chương trình diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hai nước ngày càng xấu đi khi Australia thể hiện sự lo ngại với các hoạt động của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Cựu thủ tướng Malcolm Turnbull năm 2017 đã tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Australia, cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận. Mối quan hệ trở nên trầm trọng hơn vào năm ngoài khi Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Học viện Khổng Tử được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu giảng dạy ngôn ngữ, truyền bá văn hóa Trung Quốc và được xem là một trong những phương tiện nhằm phát huy sức mạnh mềm của nước này. Bắc Kinh hiện đã thành lập hơn 450 Học viện Khổng Tử trên khắp 100 quốc gia. Ngọc Ánh (Theo Reuters)