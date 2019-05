Anh sẽ có tân thủ tướng vào tháng 7

Người thay thế Thủ tướng Theresa May sẽ trải qua cuộc bầu chọn trước khi quốc hội Anh nghỉ họp vào mùa hè.

Tháp đồng hồ của Anh. Ảnh: Reuters.

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh hôm nay thông báo người kế nhiệm Thủ tướng Theresa May sẽ được chọn vào ngày 20/7.

Chủ tịch đảng Bảo thủ Brandon Lewis cho biết việc chọn ứng viên trong số các nghị sĩ sẽ hoàn thành trong một tuần tính từ ngày 10/6. Thành viên đảng Bảo thủ sau đó chọn một trong hai ứng viên, danh tính tân Thủ tướng Anh sẽ được công bố trước khi quốc hội nghỉ họp trong mùa hè.

Thủ tướng May trước đó tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 sau khi không thể đưa đất nước đạt thỏa thuận Brexit, hoàn thành việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Các thành viên đảng Bảo thủ cho biết họ cảm thấy "buồn vì quyết định của Thủ tướng May nhưng hiểu lý do bà từ chức", đồng thời gửi lời cảm ơn những đóng góp của bà.

Liên minh châu Âu (EU) cho hay việc bà May từ chức không làm thay đổi quan điểm của khối với thoả thuận Brexit mà hai bên đã thống nhất.

Một số ứng viên thay thế bà May cho biết sẽ cố gắng thay đổi các điều khoản trong thoả thuận Brexit mà bà đã đàm phán. Tuy nhiên, phát ngôn viên Uỷ ban châu Âu Mina Andreeva khẳng định lãnh đạo 27 nước EU đã thông qua thoả thuận và không có kế hoạch xem lại các điều khoản.

