Anh nói Iran bắt tàu dầu ở vùng biển của Oman

Anh cho biết tàu Stena Impero ngày 19/7 bị bắt ở vùng biển của Oman và chỉ trích hành động của Iran là sự can thiệp bất hợp pháp.

Tàu dầu Stena Impero. Ảnh: RFE.

"Tàu Stena Impero đã thực hiện quyền hợp pháp là đi qua một eo biển quốc tế theo quy định của luật pháp quốc tế", phái đoàn Anh tại Liên Hợp Quốc ngày 20/7 viết cho thư gửi cho Hội đồng Bảo an. "Luật pháp quốc tế quy định việc đi qua này không được bị cản trở và do đó, hành động của Iran là sự can thiệp bất hợp pháp".

"Con tàu đã bị bắt ở vùng biển Oman - hành động rõ ràng trái với luật pháp quốc tế. Sau đó, họ bị buộc phải di chuyển vào vùng biển Iran. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ngày 20/7 nói.

Anh kêu gọi Iran thả tàu dầu Stena Impero và nói với Hội đồng Bảo an rằng họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao. "Căng thẳng hiện tại vô cùng đáng lo ngại, ưu tiên của chúng tôi là giảm leo thang. Chúng tôi không muốn đối đầu với Iran", lá thư của Anh có đoạn viết.

Vệ binh Quốc gia Iran công bố video bắt tàu dầu Anh Iran bắt tàu dầu Anh ngày 19/7. Video: IRGC.

Iran ngày 19/7 bắt tàu Stena Impero mang cờ Anh, do Thụy Điển vận hành cùng 23 thủy thủ với cáo buộc không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế. Tehran cáo buộc nó đã tắt thiết bị thu phát sóng sau khi va chạm với một tàu cá Iran. Tàu dầu đang neo đậu tại cảng Bandar Abbas, Iran.

Vụ bắt tàu xảy ra vài giờ sau khi một tòa án ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, tuyên bố sẽ giữ tàu dầu Grace 1 chở hàng cho Iran thêm 30 ngày. Hai tuần trước, tàu này bị thủy quân lục chiến Anh bắt ở Địa Trung Hải với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vì chuyển hàng đến Syria. Iran bác bỏ cáo buộc, nói rằng đích đến của tàu là cảng ở Iraq.

Ngoại trưởng Anh Hunt đánh giá vụ Iran bắt tàu dầu là hành động trả đũa cho việc Anh bắt tàu Grace 1. Các nhà phân tích hàng hải cho rằng Iran dường như đang nhắm vào những quốc gia mà họ coi là "đồng minh quan trọng" của Mỹ vào thời điểm căng thẳng Mỹ - Iran đang dâng cao xoay quanh các vụ phá hoại tàu hàng ở Vùng Vịnh và các tuyên bố về bắn hạ máy bay không người lái của đối phương.

Vị trí của Oman. Đồ họa: CNN.

Phương Vũ (Theo AFP)