Anh nguy cơ bị loại khỏi cơ quan chống buôn người EU

Anh có thể bị loại khỏi Trung tâm chống buôn người di cư châu Âu, đơn vị đang điều tra cái chết của 39 người trong container, sau Brexit.

Các nghị sĩ và chuyên gia cấp cao hôm 26/10 cảnh báo về khả năng Anh không thể tham gia vào Trung tâm chống buôn lậu người di cư Châu Âu, một đơn vị thuộc cơ quan thực thi pháp luật châu Âu Europol, khi thời kỳ chuyển đổi hậu Brexit với EU sắp hoàn tất sau năm 2020.

Trung tâm chống buôn lậu người di cư Châu Âu đang tiến hành cuộc điều tra quốc tế về cái chết của 39 người trong container ở hạt Essex, phía đông London hôm 23/10. Nguồn tin của Europol cho biết các nhà điều tra tại trung tâm đang làm việc ngày đêm để làm sáng tỏ thảm kịch.

Europol được xem là tổ chức ưu tú nhất trong những sự việc như thế này ở châu Âu. Họ có khả năng lớn về theo dõi tội phạm xuyên biên giới cùng cơ sở dữ liệu khổng lồ về mạng lưới buôn lậu. Các nghị sĩ và chuyên gia cảnh báo trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận, Anh sẽ bị loại khỏi Europol cùng các đơn vị của tổ chức này. Thậm chí dù Brexit có thỏa thuận, Anh vẫn bị hạn chế quyền tiếp cận.

Chiếc xe tải được các nhân viên pháp y lái khỏi khu công nghiệp Waterglade,hạt Essex hôm 23/10. Ảnh: PA.

Nghị sĩ Công đảng Yvette Cooper lo ngại chính phủ không có kế hoạch đảm bảo sự tham gia của Anh ở Europol. Nghị sĩ đảng Bảo thủ Dominic Grieve cho rằng thảm kịch ở Essex cho thấy sự cần thiết của hợp tác quốc tế trước nạn buôn người.

Theo quan chức Europol, trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận, cảnh sát Anh sẽ bị trục xuất khỏi trụ sở của Europol ở Hague, Hà Lan.

Các quan chức cấp cao tại Liên Hợp Quốc cũng nói rằng Brexit có nguy cơ làm suy yếu khả năng ngăn chặn nạn buôn người, điều tra xuyên quốc gia của Anh.

Trong khi đó, cựu tổng giám đốc cơ quan thực thi nhập cư tại Bộ Nội vụ Anh David Wood thừa nhận áp lực đối với các cảng ở Anh sẽ tăng mạnh sau Brexit và nguy cơ bi kịch như ở Essex sẽ tăng lên.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh, công tác chuyên sâu đang diễn ra để đảm bảo Anh sẽ tiếp tục tham gia Europol và các cơ quan của tổ chức này sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào năm 2020. "An toàn và an ninh ở Anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thỏa thuận được bảo đảm bởi Thủ tướng, bao gồm quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ và đầy tham vọng, là cách tốt nhất để bảo vệ sự hợp tác của chúng ta với các đối tác châu Âu", người phát ngôn cho biết.

Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng 39 nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng sau đó thông báo họ có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm, trong đó tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, bị truy tố với tội danh ngộ sát 39 người, buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.

Hiện Hà Tĩnh có 9 trường hợp được gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh. Tại Nghệ An, tới trưa 26/10, 5 gia đình tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành), xã Hưng Đông (thành phố Vinh) báo có con mất tích ở Anh. Cơ quan ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Anh, chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra nhằm xác định danh tính các nạn nhân.

Hành trình vào Anh của container chở 39 thi thể (bấm vào ảnh để xem đầy đủ). Đồ họa: Tiến Thành.

Huyền Lê (Theo Guardian)