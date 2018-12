Anh lên án vụ đầu độc cựu điệp viên Nga là 'trơ tráo và liều lĩnh'

Anh cảnh cáo Nga về vụ cựu điệp viên hai mang bị nghi đầu độc / Người bị nghi là cựu điệp viên Nga nguy kịch do tiếp xúc chất lạ

Cựu điệp viên Nga Skripal và con gái. Ảnh: BBC.

Bộ trưởng Amber Rudd hôm nay cho rằng vụ tấn công là "hành động giết người tàn nhẫn và công khai nhất". Phát biểu trước các nghị sĩ Anh, bà coi việc sử dụng chất độc thần kinh đầu độc ông Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga và con gái ông Yulia, là "trơ tráo và liều lĩnh", theo BBC.

Cả ông Skripal và con gái đều đang nguy kịch, sau khi được phát hiện bất tỉnh ở trung tâm thương mại tại thành phố Salibury, tây nam Anh, hôm cuối tuần. Nhân viên cảnh sát hỗ trợ dường như cũng bị phơi nhiễm cùng loại chất độc.

Cựu điệp viên Skripal, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt năm 2004 và bị kết án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời gian đó.

Tháng 7/2010, tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký lệnh trả tự do cho Skripal. Đây là một phần trong thỏa thuận "trao đổi gián điệp" giữa Nga và Mỹ, theo đó, Nga trả tự do cho 4 điệp viên để đổi lại 10 điệp viên của mình bị an ninh Mỹ bắt giữ và buộc tội. Sergei Skripal sau đó sang Anh tị nạn.

Một nhân chứng cho biết họ thấy ông Skripal và con gái ở nhà hàng, ông Skripal cư xử rất lạ và bị khích động. "Ông ta dường như mất bình tĩnh và bắt đầu la lớn, ông ấy muốn có thuốc và muốn rời đi", người này nói.

Hiện cả hai điểm là hàng ăn Zizzi và quán rượu Mill ở trung tâm thương mại nơi ông Skripal bị tấn công đều đóng cửa.

Bộ trưởng Rudd trước đó thông báo chất độc thần kinh được sử dụng "rất hiếm" và phủ nhận Anh phản ứng "yếu ớt". Một nguồn tin điều tra cho biết có thể chất độc này hiếm hơn chất độc Sarin được cho là sử dụng ở Syria và trong vụ tấn công tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản, năm 1995. Nó cũng không phải VX, chất độc được dùng trong vụ sát hại người bị nghi là anh cùng cha khác mẹ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Malaysia năm ngoái.

Cảnh sát Anh cho hay các nhà khoa học của chính phủ đã xác định được chất độc dùng trong vụ tấn công hôm 4/3, nhưng không công bố vào thời điểm này. Cảnh sát cũng chưa thông báo họ đã biết chất độc được trữ thế nào hay ở đâu. Đội chống khủng bố Anh đang nỗ lực tìm ra nguồn gốc của chất độc này.

Khánh Lynh