An ninh siết chặt mùa World Cup gây bất tiện cho người dân Nga

Công trường xây dựng ở sân vận động Ekaterinburg, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup tại thành phố Yekaterinburg, Nga, hôm 30/3. Ảnh: Reuters

Một hàng rào an ninh bằng kim loại được lắp đặt, ngăn họ với một sân vận động nơi sẽ diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Hàng rào cao 3 mét, có các camera giám sát, kéo dài qua nhiều tòa nhà và được giữ nguyên ở đó cho đến tháng 8, dù giải bóng đá sẽ bế mạc vào ngày 15/7, theo Reuters.

Người dân ở tòa nhà 12 tầng 27 đường Krylova, thành phố Yekaterinburg, cách thủ đô Moskva 1.500 km về phía đông, sống gần sân vận động đến mức họ có thể nhìn thấy các fan trên khán đài từ cửa sổ nhà mình.

Cảnh sát khuyến cáo mọi người không ra ban công, mở cửa sổ hay đứng gần cửa sổ vào những ngày có trận đấu để tránh bị nhầm là những kẻ tấn công và bị trúng đạn từ các cảnh sát bắn tỉa.

"Chúng tôi bây giờ như sống trong một cái vườn thú đằng sau hàng rào", bà Elena Mormol, một cư dân, nói. "Lối vào tòa chung cư của chúng tôi đang bị phong tỏa".

Bà Mormol cho hay bà thậm chí không thể đưa đứa con bị tật nguyền đến bệnh viện khám định kỳ vì không thể sử dụng lối đi hẹp trên vỉa hè mà chính quyền chừa lại để người dân ra đường. Các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cũng bị ảnh hưởng.

An ninh được tăng cường không chỉ tạo ra nhiều vấn đề ở Yekaterinburg. Người dân của nhiều thành phố khác diễn ra các trận đấu của World Cup cũng than phiền rằng các biện pháp an ninh đang phá vỡ và lấy đi những lợi ích hiếm hoi của những người dân Nga bình thường.

"Mọi thứ được diễn ra không phải vì người dân hay các fan mà chỉ để các quan chức báo cáo rằng công việc đã được thực hiện", Yevgeny Chernov nói trong cửa hàng bán đồ thể thao mà anh quản lý, nằm tại tòa nhà đang bị chặn. Anh cho hay doanh thu đã giảm một nửa vì hàng rào khiến khách hàng không vào được shop.

Bộ Nội vụ Nga, cơ quan nội vụ vùng Sverdlovsk và ban tổ chức World Cup địa phương chưa phản hồi yêu cầu bình luận về những than phiền của người dân.

Tòa chung cư 27 đường Krylova Street nằm sát sân Ekaterinburg, nên người dân phải đối mặt với nhiều biện pháp kiểm soát an ninh gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Reuters

An ninh đặc biệt

Giống như 10 thành phố đăng cai World Cup khác, Yekaterinburg, thành phố có gần 1,5 triệu dân, được áp dụng một chế độ an ninh đặc biệt. Giới chức cho hay điều này là nhằm đảm bảo an toàn cho các cổ động viên, làm giảm nguy cơ bị tấn công và mọi sự bất tiện đều chỉ là tạm thời.

Nga cấm sử dụng các thiết bị bay trong thời gian diễn ra World Cup, thắt chặt các quy định về biểu tình nơi công cộng, cấm tổ chức nướng thịt, đình chỉ việc bán súng ngắn và súng trường.

Một quán bar ở tòa nhà bị phong tỏa trên cho biết doanh thu của họ giảm mạnh vì hàng rào chắn. Một công ty du lịch gần đó nói rằng giới chức đã cố gắng thuyết phục họ và các công ty khác đóng cửa vào các ngày diễn ra trận đấu.

"Chúng tôi sẽ không đóng cửa. Chúng tôi là công ty du lịch và đây là mùa cao điểm. Ai sẽ bồi thường những thiệt hại này cho chúng tôi?", nhân viên Tatyana Strakhina nói.

Cô cho biết thêm rằng việc xây dựng và chuẩn bị cho World Cup đã khiến các khách hàng gặp khó khăn khi đỗ xe gần đó. Các xe hơi bị kéo đi chỗ khác và công ty cô đã xem xét việc chuyển chỗ.

Việc ra nước ngoài cũng sẽ khó khăn hơn với người Nga khi World Cup được tổ chức. Ít nhất trong 4 ngày, các chuyến bay sẽ phải đổi đường bay từ sân bay địa phương đến Chelyabinsk, cách đó 200 km.

Dân cư ra vào tòa chung cư 27 đường KrylovaDa cho hay họ đã bị kiểm tra danh tính suốt nhiều tháng nay. Ảnh: Reuters

Người dân của 52 chung cư trong khu vực an ninh quanh sân vận động Yekaterinburg phải có những chiếc thẻ đặc biệt mới được sử dụng xe hơi trong các ngày có trận đấu. Bất kỳ ai làm việc nhưng không sinh sống ở khu vực này sẽ phải dùng phương tiện công cộng.

Dân cư ở tòa 27 đường KrylovaDa cho hay họ đã bị kiểm tra danh tính suốt nhiều tháng nay. Theo một người dân có tên Dmitry Shevnin, mọi người đều lo lắng rằng họ sẽ bị cản trở vào nhà khi giải đấu diễn ra.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy khó chịu trước các biện pháp an ninh.

"Bây giờ có thêm nhiều quy định được đưa ra, mọi thứ trở nên yên bình hơn", Yulia Nikolaeva, người có con gái và các cháu sống trong tòa nhà bị chặn, nói. "Trước đây, các fan bóng đá lang thang khắp nơi này, đập các chai lọ và đi vệ sinh ngay trên đường phố".