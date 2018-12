Ấn Độ nóng kỷ lục 51 độ C, điện thoại di động sập nguồn

Nắng nóng kèm khô hạn khiến hàng trăm người chết ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo BBC, kỷ lục mới ghi nhận ở thành phố Phalodi đã phá kỷ lục 50,6 độ C năm 1956 của thành phố Alwar cùng bang. Nắng nóng xuất hiện vài tuần nay ở miền bắc nước này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên mức 40 độ C.

Murari Lal Thanvi, một người dân ở Phalodi cho biết, ông vô cùng khốn khổ khi phải làm việc ngoài trời vào hôm qua.

"Đến điện thoại di động của tôi cũng sập nguồn khi tôi định chụp ảnh", ông nói. "Tôi phải phủ miếng vải ướt lên nó chừng 20-25 phút, nó mới khởi động lại được".

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ cảnh báo vài đợt nắng nóng nghiêm trọng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện tại miền bắc và miền tây nước này vào dịp cuối tuần. Ấn Độ công bố "đợt nắng nóng" khi nhiệt độ tối đa 45 độ C, cao hơn 5 độ C so với nhiệt độ trung bình của khu vực năm ngoái.

Hồng Hạnh