AirVisual nói về cách đo không khí ở Hà Nội và TP HCM

Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới AirVisual cho biết thu thập dữ liệu ở Việt Nam từ nhiều trạm đo thuộc chính phủ và phi chính phủ.

"IQAir AirVisual là tổ chức tổng hợp lớn nhất về dữ liệu chất lượng không khí. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các trạm kiểm soát không khí từ chính phủ và phi chính phủ khắp thế giới", Louise Watt, phát ngôn viên của IQAir AirVisual nói với VnExpress.

Theo bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí xấu nhất thế giới trên tổng số 10.000 thành phố được quan trắc của ứng dụng AirVisual vào 8h ngày 26/9, Hà Nội ở vị trí số 1 (chỉ số AQI luôn trên 200 - mức Xấu), ngay sau là thủ đô Jakarta của Indonesia và TP HCM.

Khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 17/9. Ảnh: Thùy An.

Watt cho biết tại Hà Nội, IQAir AirVisual thu thập dữ liệu từ 14 trạm kiểm soát không khí, gồm có 10 trạm thuộc chính phủ. Đó là mạng lưới quản lý chất lượng không khí Hà Nội, (http://moitruongthudo.vn/), Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (http://cem.gov.vn), Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Các tổ chức phi chính phủ gồm ba đối tác của AirVisual (AirVisual Contributors) trong đó có một tổ đối tác do Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) vận hành.

Tại TP HCM, IQAir AirVisual có dữ liệu từ 7 trạm, gồm Lãnh sự quán Mỹ, các tổ chức phi chính phủ gồm các đối tác của AirVisual (một đại học và các trường học). Mỗi kết quả ở mỗi trạm có sẵn trên website và app của IQAir AirVisual (https://www.airvisual.com/vietnam/hanoi). Địa điểm của mỗi trạm có thể xác định được.

Ở mỗi trạm, các chỉ số được thu thập theo thời gian thực, chất ô nhiễm được đo và dựa theo Chỉ số chất lượng không khí của Mỹ (U.S. Air Quality Index value). Chẳng hạn, độ tập trung của PM2,5 là 102,2 micrograms trên mỗi m3 ở Hà Nội lúc 7h sáng nay được coi là không tốt cho sức khoẻ theo US Air Quality Index.

"Chúng tôi công bố thông tin theo thời gian thực tế, để mọi người cập nhật và có biện pháp cần thiết tự bảo vệ mình", Watt nói.

Về biện pháp khắc phục, người phát ngôn của IQAir AirVisual cho rằng điều quan trọng nhất là tăng cường sự nhận thức.

"Khi mọi người nhận biết chất lượng không khí là không tốt cho sức khoẻ, họ sẽ yêu cầu có hành động ngăn chặn và điều đó đã diễn ra ở nhiều nước và thành phố, như Bắc Kinh, Trung Quốc", Watt nói.