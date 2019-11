Abe bị cáo buộc dùng sai công quỹ

Nhật BảnPhe đối lập cho rằng văn phòng Thủ tướng có thể đã dùng công quỹ để trang trải chi phí tiệc tối cho người ủng hộ ông Abe.

Người ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ phải trả 5.000 yen (46 USD) để tham dự tiệc ngắm hoa anh đào nở hàng năm, thấp hơn nhiều so với mức phí tối thiểu 11.000 yen (110 USD) mà người tham dự bình thường phải trả, Jun Azumi, phó tổng thư ký đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, nói với báo chí hôm 16/11.

Azumi cho rằng điều này làm dấy lên nghi ngờ văn phòng Thủ tướng có thể đã bỏ tiền bù đắp chi phí cho người ủng hộ, vi phạm luật bầu cử quốc gia.

Thủ tướng Abe phủ nhận cáo buộc này, tuyên bố mức giá 5.000 yen là hợp lý vì phần lớn người tham dự ở ngay tại khách sạn là nơi tổ chức tiệc tối và mức giá do nhà điều hành khách sạn thiết lập.

Tuy nhiên, các tài liệu do hãng Kyodo thu thập và công bố hôm nay cho thấy những mâu thuẫn trong tuyên bố của Abe.

Theo đó, từ năm 2013, văn phòng Thủ tướng đã tổ chức tiệc tối cho người ủng hộ vào đêm trước tiệc ngắm hoa anh đào nở. Tài liệu do văn phòng Thủ tướng soạn thảo và phân phát tới người ủng hộ cho thấy tiệc tối được tổ chức tại khách sạn New Otani ở thủ đô Tokyo năm 2015, trong khi những người tham dự ở khách sạn khác, trái ngược với tuyên bố của Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại văn phòng làm việc ở Tokyo, tháng 7/2017. Ảnh: Reuters.

Văn phòng đã sắp xếp xe đưa đón người ủng hộ từ khách sạn họ ở đến nơi tổ chức tiệc tối vào năm 2015. Một người tham dự cho biết có tổng cộng 10 chiếc xe đưa đón họ.

Năm 2017, văn phòng đã chuẩn bị hai khách sạn cho người ủng hộ ở lại, trong đó có New Otani, nơi tổ chức tiệc. Năm nay, người ủng hộ có thể yêu cầu văn phòng bố trí để họ trú tại New Otani hoặc khách sạn khác do họ lựa chọn.

Phí tham dự đều ở mức 5.000 yen cho tiệc tối các năm 2015, 2017 và 2019, theo tài liệu này.

Thư ký của Thủ tướng Abe tại văn phòng địa phương ở tỉnh Yamaguchi, phía tây Nhật Bản, từ chối bình luận. Đại diện khách sạn New Otani nói họ không thể bình luận thông tin về khách hàng.

Ông Abe gần đây hứng chỉ trích vì mời hàng trăm người ủng hộ ông đến Tokyo tham gia tiệc ngắm hoa anh đào nở, cáo buộc khiến chính phủ Nhật quyết định hủy sự kiện ngắm hoa năm tới. Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch tiến hành đánh giá toàn diện về cách tổ chức sự kiện này, vốn nhằm vinh danh những người đạt thành tựu quốc gia trong năm.

Nhật Duy (Theo Kyodo)