4 người chết vì ngập mỏ than

Trung Quốc4 người chết và 14 người khác mắc kẹt sau khi mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập nước chiều qua, trong lúc 347 người đang làm việc.

Tới sáng nay, 329 người đã ra khỏi hầm than dưới lòng đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 11 nhóm cứu hộ gồm khoảng 200 người đang tiếp tục làm việc để giải thoát những người còn mắc kẹt.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin vụ ngập đã làm hỏng hệ thống liên lạc tại một số điểm bên trong mỏ, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể khiến 4 người thiệt mạng. Li Wenzhong, phó phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố, cho biết mực nước vẫn tăng, nhưng tốc độ chậm hơn nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hộ.

Đội cứu hộ bơm nước khỏi mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Weibo.

Mỏ than này thuộc sở hữu của công ty Shanmushu, một đơn vị của Tập đoàn Sichuan Furong, từng bị phạt nhiều lần vì vi phạm các tiêu chuẩn an toàn. Hai quản lý cấp cao của công ty hồi năm 2013 bị kết án 5 năm tù sau khi 7 người chết trong một vụ nổ khí gas.

Dù đã cam kết sẽ cải thiện điều kiện an toàn, 4 quản lý tại khu mỏ vẫn bị đuổi việc do đợt thanh tra hồi tháng 4 phát hiện mức độ khí độc trong mỏ đủ cao để gây ra một vụ nổ khác.

Các tai nạn hầm mỏ ở khá phổ biến ở Trung Quốc do quy định an toàn lỏng lẻo. Tháng trước, một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây khiến 15 người chết và 9 người bị thương. Hồi tháng 12/2018, vụ sập hầm ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh cũng khiến 7 thợ mỏ thiệt mạng.

