11 người Nhật tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tại Nhật Bản với mức nhiệt trên 35 độ C khiến hàng nghìn người phải nhập viện.

Người phụ nữ Nhật Bản sử dụng quạt cầm tay tránh nóng. Ảnh: AP

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu trợ Thảm họa Nhật Bản hôm nay cho biết đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần qua đã khiến 5.664 người phải nhập viện, ít nhất 11 người tử vong khi nhiệt độ lên cao kỷ lục.

Nhiệt độ ngày 28/7 ở Hatoyama, tỉnh Saitama lên tới 35,8 độ C, nhiều khu vực khác trên khắp nước Nhật cũng chứng kiến mức nhiệt trên 35 độ C. Nhiệt độ cũng tăng trên 30 độ C tại các tỉnh Chiba, Tottori, Fukuoka và Yamanashi.

Nắng nóng kỷ lục buộc cơ quan Đường sắt Hokkaido phải tạm dừng nhiều tuyến tàu do lo ngại nhiệt độ cao làm biến dạng đường ray.

Kiểu thời tiết nóng ẩm của mùa hè Nhật Bản có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân, thậm chí dẫn tới tử vong. Năm ngoái, trong các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, hơn 95.000 người Nhật đã nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt. Mức nhiệt cao kỷ lục cũng khiến quan chức Nhật Bản lo ngại về khâu tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7, 8 năm sau tại Tokyo.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)