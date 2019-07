10.000 người Việt nguy cơ bị ảnh hưởng khi Trump 'siết' nhập cư

Người Việt có nguy cơ bị bắt giữ nhưng có quyền "không mở cửa" khi nhà chức trách đến, theo các luật sư tại Mỹ.

Một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ bắt một người nhập cư trái phép. Ảnh: AP.

"Những người Việt Nam đang chờ thủ tục kết hôn ở Mỹ nhưng hết hạn visa cần phải thận trọng. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang nắm rõ địa chỉ của những người này", luật sư Tania Pham ở California nói với VnExpress.

Bà Pham cảnh báo về tác động của chiến dịch truy quét người nhập cư do Tổng thống Donald Trump vừa phát động ở Mỹ. ICE từ hôm 14/7 bắt đầu cuộc truy quét nhắm đến hơn 2.000 người nhập cư không có giấy tờ ở 10 thành phố lớn, gồm Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York và San Francisco. Riêng New Orleans được "tạm miễn" do đang bị ảnh hưởng bởi bão Barry, theo CNN.

Là người theo dõi sát các chính sách với người nhập cư ở Mỹ, luật sư Pham cho rằng mục tiêu của ICE trong đợt ra quân lần này không chỉ là những người đã có lệnh trục xuất, mà còn có thể là những người bị quá hạn thị thực thăm thân hoặc học tập tại Mỹ, hoặc các trường hợp bị họ coi là "kết hôn giả".

Theo Pham, những người đã có lệnh trục xuất của tòa án phải trình diện với ICE mỗi năm nên họ rất dễ bị bắt và trả về nước bất cứ lúc nào. Bởi vậy, luật sư này tin rằng những người Việt có thể bị ICE nhắm tới lần này là người hết hạn visa ở Mỹ. Phạm cho hay thực tế một số người gốc Việt ở các bang đã bị nhà chức trách bắt vì quá hạn visa. Bà ước tính khoảng 10.000 người Việt sẽ bị ảnh hưởng khi chính quyền Trump siết chặt kiểm soát người nhập cư.

Chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép được Tổng thống Trump đưa ra từ hôm 21/6, nhưng sau đó hoãn lại để đảng Dân chủ và Cộng hoà hợp tác đưa ra giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. Ông Trump quyết định nối lại hoạt động này khi quốc hội Mỹ không đạt được bước đột phá nào để giảm bớt người nhập cư vào Mỹ.

Các thành phố lớn nằm trong danh sách truy quét của ICE hồi tháng 6 khẳng định không hợp tác với cơ quan này trong việc bắt người nhập cư trái phép bởi điều này xâm phạm quyền của họ.

"Một số quan chức cấp thành phố đã hướng dẫn người nhập cư không mở cửa khi nhân viên ICE đến. Người Việt có thể thực hiện điều đó vì luật pháp cho phép", luật sư David Nguyen ở bang Texas cho biết.

Luật sư Nguyen cho hay đối tượng mà ICE nhắm đến là những người không có giấy tờ và đã nhận được lệnh trục xuất của tòa án Mỹ. Họ đang trong quá trình bị đưa ra khỏi nước Mỹ và được phép rời đi một cách tự nguyện.

"Khi có quyền rời đi tự nguyện, người nhập cư sẽ được hướng dẫn đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia mà họ đến để có giấy xác minh rằng họ sẽ rời khỏi Mỹ", Nguyen nói.

Luật sư này cho hay Mỹ không công bố danh sách những người bị truy quét nên không rõ số lượng người gốc Việt bị ảnh hưởng. Anh cho biết ICE sẽ tìm đến các cá nhân không có giấy tờ theo địa chỉ mới nhất mà cơ quan này nắm được.

Theo luật sư Pham, tất cả các nhóm bảo vệ quyền lợi của người nhập cư ở Mỹ đều khuyến cáo người dân "không mở cửa" để tự bảo vệ mình. Tổ chức phi chính phủ United We Dream kêu gọi người nhập cư "giữ quyền im lặng, không ký vào giấy tờ gì, gọi đến số hotline 18443631423" để được trợ giúp.

Cục Điều tra Dân số Mỹ ước tính có khoảng 1,3 triệu người Việt nhập cư sống tại Mỹ.