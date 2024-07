Thế giới trải qua ngày nóng nhất lịch sử

Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu hôm 21/7 đạt 17,09 độ C, theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU).

Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy ở Oroville, bang California, Mỹ. Ảnh: Independent

Dữ liệu sơ bộ từ C3S cho thấy, mức nhiệt hôm 21/7 cao hơn một chút so với kỷ lục trước đó là 17,08 độ C, được thiết lập vào tháng 7 năm ngoái. Một số nhà khoa học cho rằng năm 2024 có thể vượt qua 2023 để trở thành năm nóng nhất từng được đo đạc, vì biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết tự nhiên El Nino đã đẩy nhiệt độ năm nay lên cao hơn. Tháng 6 vừa qua cũng là tháng 6 nóng nhất lịch sử.

Sóng nhiệt đã nung nóng nhiều khu vực rộng lớn thuộc Mỹ, châu Âu và Nga tuần qua. Tây Ban Nha hứng chịu đợt sóng nhiệt chính thức đầu tiên trong năm, với mức nhiệt lên tới 40 độ C ở nhiều nơi. Cơ quan thời tiết của nước này cho biết, những khu vực hiếm hoi không bị ảnh hưởng là bờ biển tây bắc và phía bắc Đại Tây Dương. Khối không khí nóng từ Bắc Phi di chuyển qua Địa Trung Hải, tràn vào miền trung và miền nam Tây Ban Nha.

Các nhà chức trách và chuyên gia cũng đồng ý rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao, gây hạn hán kéo dài và cháy rừng ở Địa Trung Hải cũng như một số nơi khác trên thế giới. Những cơn gió khô nóng thiêu đốt Hy Lạp, quốc gia hứng chịu đợt sóng nhiệt kéo dài và đạt đỉnh điểm hôm 17 - 18/7. Nhiều khu vực ở nước này có mức nhiệt lên tới 43 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm ở một số vùng thuộc Athens vẫn cao hơn 30 độ C trong 10 ngày qua.

Hôm 18/7, lính cứu hỏa nỗ lực dập hai đám cháy lớn ở ngoại ô thành phố Thessaloniki và trên đảo Kea, gần Athens. "Chúng tôi kêu gọi người dân đặc biệt cẩn thận vì trong vài ngày tới, nguy cơ bùng phát cháy rừng nghiêm trọng rất cao", Pavlos Marinakis, phát ngôn viên của chính phủ Hy Lạp, cho biết.

Hôm 16/7, công ty điện lực nhà nước Serbia báo cáo mức tiêu thụ cao kỷ lục do sử dụng điều hòa không khí.

Dịch lên phía bắc, các thành phố Berlin, Đức và Paris, Pháp, sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng vào đầu tháng 8. Nhiệt độ trung bình ở thủ đô nước Đức được dự báo tăng lên tới 28 độ C vào ngày 6/8, cao hơn 8 độ C so với mức chuẩn 30 năm.

Thu Thảo (Theo Independent)