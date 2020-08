Thế giới thời 'bình thường mới'

Những điểm du lịch, bãi biển, casino... đang thích ứng với lối sống bị ảnh hưởng trong đại dịch. Những hoạt động giải trí vốn chỉ diễn ra trong nhà, nay được chuyển ra ngoài trời. Những sự kiện tập trung đông người phải chuyển sang hướng trực tuyến, những thành phố đang nỗ lực tìm ra cách độc đáo để đảm bảo an toàn. Sống khác đi, nhưng trạng thái "bình thường mới" chứng tỏ, chúng ta còn không ít cách để tận hưởng những thú vui đời thường giữa Covid-19. Trong ảnh là một chiếc khẩu trang khổng lồ in chữ "Vegas Safely" (Vegas an toàn) đeo trên một bản sao tượng Nữ thần Tự Do tại Las Vegas, Mỹ, ngày 20/7. Ảnh: John Locher/AP