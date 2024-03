Thế giới rất đông người, mong gặp được em

Nếu may mắn tìm được người phù hợp cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời, còn hạnh phúc nào bằng.

Chào em,

Bạn bè nói anh hay cười và thân thiện với mọi người. Anh là chàng trai tử tế, quan tâm gia đình, thích đọc và cũng mua nhiều sách, rất thích đi du lịch, cắm trại, chơi cầu lông và chạy bộ.

Cuốn sách anh yêu thích: Người giỏi không phải là người làm tất cả; Bản nhạc yêu thích: On my way; Bộ phim yêu thích: The pursuit of happyness và A dog’s purpose; Địa điểm yêu thích: Đà Lạt và Chiang Mai.

Anh làm trong ngành phần mềm, thu nhập ổn định, đủ để "nuôi" các sở thích của mình, và giờ cần người đi cùng.

Rất vui được làm quen với em, mong em cũng hay nói, hay cười, biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau, tuổi 24-34, xinh xắn dễ thương càng tốt.

Anh ghi ra trên đây là những điểm chung để giúp bắt đầu một mối quan hệ, chứ một khi đã gặp đúng người và đúng thời điểm, mọi thứ đều không còn nhiều ý nghĩa nữa.

Có ai đó từng nói: "Chúng ta gặp nhau trong đời là duyên, đến được với nhau còn cần nhiều hơn thế nữa". Anh luôn trân trọng những người mình gặp, những khoảnh khắc trải qua trong cuộc sống, và nếu may mắn tìm được người phù hợp cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời, còn hạnh phúc nào bằng.

Cảm ơn em đã đọc phần giới thiệu của anh.

