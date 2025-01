Thế giới phép thuật qua góc nhìn vật lý

Tác phẩm của nhà vật lý Felix Flicker ra mắt vào năm 2022, có tên tiếng Anh là "The Magick of Matter: Crystals, Chaos and the Wizardry of Physics". Bản dịch tiếng Việt mang tên "Ma thuật của vật chất: Tinh thể, hỗn độn và phép thuật của vật lý" do dịch giả Phạm Miên Vũ thực hiện, NXB Trẻ phát hành hồi tháng 7/2024. Ảnh: Mai Ly