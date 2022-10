Thế Giới Nước Hoa ra mắt cửa hàng flagship đầu tiên

Cửa hàng flagship được khai trương tại số 10 - 10B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, vào ngày 18/10.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Thế Giới Nước Hoa lên một tầm cao mới nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đặc biệt và mới mẻ. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, có các tuyến giao thông thuận lợi ngay trên địa bàn quận 1, cửa hàng flagship đầu tiên của Thế Giới Nước Hoa sở hữu không gian mua sắm rộng lớn với 170 m2, thiết kế hiện đại và sang trọng nhằm mang đến những trải nghiệm cao cấp cho khách hàng.

Thế Giới Nước Hoa khai trương cửa hàng flagship đầu tiên. Ảnh: Thế Giới Nước Hoa

Cửa hàng mới của Thế Giới Nước Hoa có màu hồng rực rỡ cùng phong cách thiết kế tân cổ điển giống như như một lâu đài cổ tích đặt giữa trung tâm TP HCM. Bước vào bên trong là một không gian mua sắm sang trọng, thanh lịch với hơn 2.000 sản phẩm nước hoa đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới như: Creed, Intio, Versace, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana... Cửa hàng còn tích hợp thêm dịch vụ chăm sóc da mặt chuyên sâu cho khách hàng với liệu trình "chuẩn spa" 10 bước, mang lại những giây phút thư giãn.

Ông Đinh Bá Dự, Tổng giám đốc doanh nghiệp, chia sẻ: "Chúng tôi tự tin không gian cao cấp, sang trọng cùng những dịch vụ tiện ích mà flagship store của Thế Giới Nước Hoa mang lại, sẽ giúp cho cửa hàng không chỉ là địa điểm mua sắm của khách hàng trong nước mà còn là nơi thăm quan của du khách nước ngoài khi đến TP HCM".

Không khí đông đúc trong ngày khai trương. Ảnh: Thế Giới Nước Hoa

Với việc khai trương cửa hàng flagship đầu tiên này, Thế Giới Nước Hoa tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành phân phối nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Đồng thời trong tiến trình phát triển đó, Thế Giới Nước Hoa cũng luôn giữ vững quan điểm kinh doanh "khách hàng là bạn", luôn lắng nghe và không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngoài những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, nhân dịp khai trương và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Thế Giới Nước Hoa còn gửi đến khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thứ nhất là "Vòng quay may mắn", 100% trúng quà với tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng. Thứ hai là "Sale all brands", giảm giá đến 40% cho tất cả thương hiệu nước hoa đình đám, bao gồm cả nước hoa Niche. Thứ ba là "Mua 1 tặng 1" áp dụng cho các thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm Best Seller tại Thế Giới Nước Hoa. Cuối cùng là "Sale combo nước hoa và mỹ phẩm" lên tới 50% dành cho các thương hiệu phân phối độc quyền tại Thế Giới Nước Hoa.

Sự kiện khai trương flagship store Thế Giới Nước Hoa có sự góp mặt của MC Nguyên Khang, MC Liêu Hà Trinh. Ảnh: Thế Giới Nước Hoa

Sự kiện khai trương Flagship Store Thế Giới Nước Hoa có sự góp mặt của những gương mặt nổi bật như MC Nguyên Khang, MC Liêu Hà Trinh, diễn viên Dumi... cùng hàng nghìn lượt khách ghé đến tham quan và mua sắm, khẳng định sức hấp dẫn trong lòng giới mộ điệu nước hoa tại Việt Nam.

Flagship store đầu tiên của Thế Giới Nước Hoa sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, hứa hẹn là điểm đến "hot" cho hội mê hương trong thời gian tới.

Thế Giới Nước Hoa thành lập từ năm 2007, là chuỗi cửa hàng nước hoa, mỹ phẩm chính hãng được nhiều tín đồ lựa chọn với hệ thống 50 cửa hàng trên toàn quốc. Flagship store Thế Giới Nước Hoa: số 10 - 10B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Thông tin liên hệ: 1800.6047. Xem hệ thống các cửa hàng thế giới nước hoa tại: https://www.thegioinuochoa.com.vn/store Xem thêm về thông tin khuyến mãi và các ưu đãi tại: https://www.thegioinuochoa.com.vn/promotion.

