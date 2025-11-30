Thế giới ngầm của những 'ông trùm' rác thải Anh

Đằng sau những bãi rác lậu bốc mùi là cuộc sống vương giả của những ông trùm điều hành đường dây tội phạm rửa tiền quy mô quốc tế.

'Ma túy mới'

Cảnh sát Anh gọi rác thải lậu là "ma túy mới", phản ánh siêu lợi nhuận mà lĩnh vực này mang lại. So với buôn ma túy, buôn rác hấp dẫn hơn nhờ rủi ro thấp nhưng lợi nhuận khổng lồ. Các băng đảng không tốn chi phí nguồn hàng, không đối mặt án tử hình, trong khi đối thủ chỉ là Cơ quan Môi trường - lực lượng mỏng về nhân sự và ngân sách. Ước tính, khối lượng rác bị đổ trộm mỗi năm tại Anh đủ để lấp đầy 35 lần sân vận động Wembley.

"Một bãi rác trộm tại Worcestershire kéo dài hơn 90 mét và cao tới gần 21 mét, tương đương không gian của 8 ngôi nhà lớn. Ảnh: Dailymail

Marcus Hughes, 55 tuổi, là ví dụ điển hình cho thế hệ tội phạm mới này: Lịch lãm, giàu có và nguy hiểm.

Trong mắt cộng đồng địa phương, Hughes là doanh nhân thành đạt, đồng sáng lập một công ty vận tải lớn, từng xuất hiện trên báo chí khoe hợp đồng triệu USD với Amazon. Nhưng thực chất, Hughes điều hành một đế chế đổ rác trộm. Cùng hai đồng phạm, hắn đã xả hơn 26.000 tấn rác xuống 17 địa điểm trái phép, từ các khu đất hoang đến đất thuê của nông dân rồi bỏ trốn.

Chỉ riêng phi vụ này, Hughes bỏ túi hơn 2,7 triệu bảng (khoảng 86 tỷ đồng) tiền trốn thuế, đẩy chi phí dọn dẹp 3,2 triệu bảng lên vai các nạn nhân. Tháng 1 vừa qua, Hughes nhận thêm án 30 tháng tù vì tội danh môi trường. Tuy nhiên, trước đó người này đã ngồi tù vì một tội danh nghiêm trọng hơn: Rửa tiền.

Thay vì chở hàng, xe tải của Hughes được dùng để gom tiền mặt từ các băng nhóm tội phạm, tổng trị giá tới 45 triệu bảng. Đầu mối tiêu thụ số tiền này là Craig Johnson - một tội phạm lừa đảo đang sống lưu vong tại Dubai. Từ những bãi rác ở Anh, dòng tiền bẩn chảy về các thiên đường tài chính, đổi lấy cuộc sống xa hoa với siêu xe và du thuyền cho các ông trùm. Mối liên hệ này chỉ bị phơi bày khi cảnh sát Pháp giải mã được hệ thống tin nhắn bảo mật EncroChat.

Luật im lặng và bạo lực

Không chỉ tinh vi, các băng nhóm này sẵn sàng dùng bạo lực. Một người dân giấu tên cho biết đã bị đe dọa khi cố gắng tố cáo những chiếc xe tải xả rác xuống cánh đồng gần nhà. "Câm mồm hoặc chúng tao sẽ đến tìm mày", tin nhắn đe dọa viết.

Bà Sheehan, Chủ tịch Ủy ban Môi trường Thượng viện Anh, bày tỏ sự bàng hoàng trước quy mô của thị trường chợ đen này. Theo bà, sự bùng nổ của tội phạm rác thải một phần do hệ thống cấp phép quá lỏng lẻo. "Ai cũng có thể đăng ký làm người vận chuyển rác. Thậm chí có người đã thử đăng ký tên cho một con chó chết hay con cá vàng và vẫn thành công", bà Sheehan bức xúc.

Chỉ riêng năm ngoái, số lượng bãi rác trái phép tại Anh tăng từ 344 lên 451 điểm. Nếu không cải cách, giới chức Anh lo ngại quốc gia này có nguy cơ giống Italy, nơi mafia kiểm soát hoàn toàn việc xử lý rác thải.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)