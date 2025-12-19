Thế giới năm 2025 qua những hình ảnh ấn tượng

Ông Donald Trump tới gặp người tiền nhiệm Joe Biden ngày 20/1, trước khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai ở tuổi 78.
Ông quay lại Nhà Trắng cùng chương trình nghị sự Đưa Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) mà ông đã theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu. Trong diễn văn tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông cam kết tạo nên "4 năm vĩ đại nhất" cho đất nước.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đưa con trai tới Phòng Bầu dục ngày 11/2.
Sau khi chi khoảng 294 triệu USD để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024, Elon Musk được Tổng thống Mỹ chọn làm lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) và trở thành nhân viên chính phủ đặc biệt, phụ trách tinh giản bộ máy, cắt giảm lãng phí ngân sách.
Musk sau đó rời chính quyền Trump vì bất đồng về quan điểm chính sách. Ông Trump và Musk gần đây nói chuyện lại với nhau, nhưng không rõ mối quan hệ còn gắn gó như trước hay không.
Các lãnh đạo, quan chức thế giới dự lễ tang Giáo hoàng Francis ngày 26/4 ở Vatican. Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88 vào sáng 21/4 tại nơi ở của ông trong Tòa Thánh.
Lãnh đạo thế giới ca ngợi ông là người ấm áp, đem tới niềm vui và hy vọng cho những người nghèo khổ nhất. Sức ảnh hưởng của ông vượt ngoài phạm vi Giáo hội Công giáo, nhờ sự khiêm nhường và tình yêu thuần khiết dành cho những người yếu thế.
Hồng y Leo XIV, 70 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, sau đó được chọn làm người kế nhiệm. Ông là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.
Tổ phòng không di động đặt trên xe tải của Ukraine bắn pháo vào máy bay không người lái (UAV) Nga ngày 19/7, đối phó với một cuộc tập kích quy mô lớn của Moskva.
Chiến sự Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ tư mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Năm qua hai bên tiếp tục giằng co trên chiến trường, nhưng không bên nào tạo được bước ngoặt đủ lớn.
Hy vọng về chấm dứt cuộc xung đột này được thắp lên từ đầu năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và cam kết sẽ nhanh chóng đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao, thảo luận các bên, Nga - Ukraine vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.
Hình ảnh chụp từ trên cao ngày 30/7 cho thấy Dải Gaza hoang tàn, đổ nát sau gần hai năm xung đột.
Nhìn từ trên cao, Dải Gaza được các phóng viên chiến trường mô tả giống như "phế tích của một nền văn minh cổ đại, vừa được phát hiện sau nhiều thế kỷ chìm trong bóng tối", với những mảng bê tông vỡ vụn, tường đổ nát, những khu phố loang lổ hố bom.
Chưa đầy hai năm trước, mảnh đất này vẫn là một vùng đất sôi động, với những khu chợ đông nghịt, đường phố rộn tiếng trẻ em. Khung cảnh nay "không khác gì một vùng đất vừa trải qua tận thế".
Lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas mang đến thời gian tạm lắng tiếng súng quý giá cho Gaza, song việc duy trì nó và tái thiết khu vực vẫn là thách thức lớn.
Khói bốc lên từ cung điện Singha Durbar ở thủ đô Kathmandu của Nepal ngày 9/9, khi người biểu tình xuống đường phản đối lệnh cấm mạng xã hội, đòi giải tán chính phủ, buộc Thủ tướng Sharma Oli cùng nhiều quan chức nội các từ chức.
Ít nhất 72 người đã thiệt mạng và 191 người bị thương trong những ngày bạo loạn, đánh dấu tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ khi Nepal chấm dứt nội chiến và chế độ quân chủ năm 2008.
Cuộc biểu tình chỉ kéo dài vài ngày nhưng gây thiệt hại khoảng 25 tỷ rupee (266 triệu USD), phá hủy nhiều công trình và có thể mất nhiều năm để tái tiết.
Người đàn ông gào thét vì vợ đang mắc kẹt trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong, ngày 26/11.
Đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court bùng lên chiều 26/11 và được dập tắt khoảng 40 giờ sau đó. Ngọn lửa thiêu rụi 7 trong tổng số 8 tòa nhà, khiến 160 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gần 5.000 người mất nhà cửa.
Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất Hong Kong trong hơn 70 năm. Cảnh sát đã bắt 14 người với các cáo buộc ngộ sát, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án bảo trì, cải tạo cụm chung cư.
Người phụ nữ cùng con nhỏ bật khóc bên ngoài tòa nhà liên bang ở New York, Mỹ, sau khi chồng bị đặc vụ ICE bắt ngày 20/8. Cảnh tượng này khiến nhân viên an ninh cũng rơi nước mắt theo.
Đẩy mạnh bắt giữ, trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump. Bộ An ninh Nội địa (DHS) tháng này tuyên bố đã đạt thành tích kỷ lục với hơn 2,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp rời Mỹ kể từ ngày 20/1, trong đó 605.000 người bị trục xuất và 1,9 triệu người tự nguyện rời đi. DHS thêm rằng họ đã bắt 595.000 người nhập cư bất hợp pháp kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Người biểu tình phản đối ông Trump ngày 14/6.
Các cuộc biểu tình "No King" (Không có vua) nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump diễn ra từ tháng 6, phản đối các chính sách của ông, nhất là chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.
Các cuộc biểu tình thu hút hàng triệu người tham gia và tiếp tục diễn ra nhiều đợt tới cuối năm.
Cảnh sát đứng tại hiện trường vụ máy bay chở khách lao vào khu dân cư ở Ấn Độ ngày 12/6.
Chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Air India chở 242 người lao vào khu dân cư ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Ahmedabad, Ấn Độ, hôm 12/6. Tai nạn khiến tổng cộng 260 người thiệt mạng, gồm 241 người trên máy bay và 19 nạn nhân dưới mặt đất, chỉ một hành khách người Anh sống sót.
Kết quả điều tra cho thấy công tắc điều khiển nhiên liệu vào hai động cơ đã bị gạt từ vị trí "hoạt động" xuống "ngắt", lần lượt cách nhau một giây. Theo dữ liệu từ hộp đen, chuyện này xảy ra chỉ vài giây sau khi máy bay rời mặt đất, khiến các động cơ mất lực đẩy. Trong đoạn ghi âm buồng lái, một phi công hỏi tại sao người kia lại ngắt nhiên liệu, phi công còn lại đáp rằng anh ta không làm vậy.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà ở Thái Lan hôm 28/3, do ảnh hưởng từ động đất.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3 làm rung chuyển khu vực, rung chấn có thể cảm nhận được ở nhiều nước láng giềng, trong đó có Thái Lan. Nhiều vùng ở Thái Lan chịu thiệt hại đáng kể, với một tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công ở thủ đô đổ sập, hàng loạt công trình khác bị nứt tường. Thái Lan ghi nhận ít nhất 18 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, mất tích.
Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney, Australia, ngày 16/12.
Hai cha con Sajid và Naveed Akram bị cáo buộc xả súng nhắm vào những người Do Thái đang tổ chức lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi vào chiều tối 14/12, khiến 15 người thiệt mạng. Sajid, 50 tuổi, bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường còn Naveed, 24 tuổi, bị bắn trọng thương. Tay súng này đã thoát hôn mê, bắt đầu bị thẩm vấn.
Naveed đối mặt 59 tội danh, gồm tội khủng bố, giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Australia đang tiếp tục điều tra các mối liên hệ giữa vụ tấn công và IS. Giới chức trước đó đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế cùng hai lá cờ IS trong xe của nghi phạm.
