Thế giới năm 2025 qua những hình ảnh ấn tượng

Các lãnh đạo, quan chức thế giới dự lễ tang Giáo hoàng Francis ngày 26/4 ở Vatican. Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88 vào sáng 21/4 tại nơi ở của ông trong Tòa Thánh.

Lãnh đạo thế giới ca ngợi ông là người ấm áp, đem tới niềm vui và hy vọng cho những người nghèo khổ nhất. Sức ảnh hưởng của ông vượt ngoài phạm vi Giáo hội Công giáo, nhờ sự khiêm nhường và tình yêu thuần khiết dành cho những người yếu thế.

Hồng y Leo XIV, 70 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, sau đó được chọn làm người kế nhiệm. Ông là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.