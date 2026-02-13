Thế Giới Lọc Tổng ra mắt showroom lọc nước tổng cao cấp

Người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những dòng máy lọc nước tổng được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật và châu Âu tại showroom ở TP HCM.

Thế Giới Lọc Tổng (TGLT) vừa ra mắt flagship showroom đầu tiên tại TP HCM, đồng thời đánh dấu cột mốc showroom trải nghiệm thứ 40 trên toàn quốc.

Flagship showroom của Thế Giới Lọc Tổng tọa lạc tại số 509 Lê Quang Định, phường Hạnh Thông, TP HCM. Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng

Đây là showroom trải nghiệm công nghệ lọc nước hiện đại, có mức đầu tư hàng chục tỷ đồng và cũng là showroom lớn nhất trong chuỗi bán lẻ của đơn vị. Showroom mới có quy mô lớn gần 1.200 m2 bao gồm: khu trưng bày hạng sang dành cho chung cư cao cấp, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, khu xét nghiệm nước chuyên sâu và khu bảo hành sửa chữa.

Trong ngày đầu ra mắt, flagship showroom thu hút hàng nghìn lượt khách hàng, kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Tại đây, khách hàng có thể tham khảo nhiều giải pháp lọc nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà đến từ các thị trường hàng đầu thế giới như Mỹ, EU và Nhật Bản.

Thế Giới Lọc Tổng được Tập đoàn Panasonic chọn làm nhà phân phối ủy quyền. Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng

Các sản phẩm của Thế Giới Lọc Tổng đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Ông Lê Thành Nhân, CEO Thế Giới Lọc Tổng, cho biết việc bắt tay cùng các thương hiệu lớn như Panasonic, Pentair, Fuji Smart, Barrier... là bước ngoặt quan trọng để công ty hiện thực hóa sứ mệnh phủ xanh lọc tổng cao cấp tại Việt Nam. "Nguồn nước tinh khiết chuẩn quốc tế sẽ hiện diện trong mọi sinh hoạt, đóng vai trò như 'tấm lá chắn' bảo vệ toàn diện sức khỏe gia đình và giữ gìn giá trị cho những không gian nội thất đẳng cấp", ông nói.

Một số thương hiệu của Nhật được nhiều người biết đến như: Panasonic, Fuji Smart... Sản phẩm lọc tổng Nhật Bản chinh phục người tiêu dùng bởi sự tinh tế. Công nghệ màng sợi rỗng siêu nhỏ không chỉ lọc sạch mà còn bảo tồn các khoáng chất tự nhiên và mang lại nguồn nước thanh khiết, ngọt lành.

Trong khi đó, công nghệ từ Mỹ và châu Âu với các thương hiệu Pentair, GE, A. O. Smith, Barrier... lại được ví như một "lá chắn thép". Thế mạnh của các dòng máy này nằm ở sức mạnh xử lý triệt để kim loại nặng và khả năng "làm mềm" nước, đảm bảo sự bền bỉ và chuẩn xác trong vận hành.

Các sản phẩm này đều phải vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt được chứng nhận quốc tế như NSF, JIS hay WQA. Đây là "bảo chứng vàng" cho chất lượng nguồn nước đầu ra luôn tinh khiết và an toàn.

Khu trải nghiệm hệ thống lọc nước tổng chuẩn quốc tế cho penthouse, biệt thự và doanh nghiệp. Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng

Thế Giới Lọc Tổng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc mang đến thị trường Việt Nam nhiều giải pháp lọc nước tiên tiến trên thế giới. Trải qua gần 20 năm, doanh nghiệp xây dựng vị thế trên thị trường nhờ những giá trị độc bản trong lĩnh vực lọc nước.

Công ty đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế nghiên cứu và thử nghiệm hàng trăm giải pháp xử lý nước tại hàng triệu điểm ô nhiễm nguồn nước trên toàn quốc. Đội ngũ chuyên gia còn xây dựng thành công bản đồ nguồn nước Việt Nam giúp ứng phó kịp thời với tình trạng ô nhiễm nguồn nước phức tạp ở từng địa phương. Mọi giải pháp xử lý nước đều dựa trên kết quả phân tích mẫu nước khoa học và khách quan từ công trình. Đội ngũ chuyên gia sẽ xác định đúng "bệnh" của nguồn nước tại địa phương đó để thiết kế hệ thống tối ưu, đảm bảo nước sau lọc đạt chuẩn Bộ Y tế.

Nhiều giải pháp chuyên sâu của doanh nghiệp mang lại sự an tâm cho khách hàng như: dịch vụ khảo sát thực địa và xét nghiệm nước tại gia miễn phí; vệ sinh đường ống - Digi Pipe Cleaning; khử trùng đường ống - Digi Pipe Protect; công nghệ phối cảnh lắp đặt AR... hay biệt đội phản ứng nhanh 24/7.

Mai Thương