Thế giới đón năm mới 2025

Các hoạt động chuẩn bị đón năm mới đang diễn ra rộn ràng ở nhiều quốc gia.

Thành phố Sydney, Australia dự kiến bắn 9 tấn pháo hoa tại khu vực Nhà hát Opera và cầu cảng nối tiếng vào nửa đêm. Ước tính hơn một triệu người sẽ tới khu vực này để chiêm ngưỡng.

Người dân Sydney chờ xem pháo hoa mừng năm mới. Ảnh: ABC

"Tôi muốn ngắm nhìn những màu sắc tuyệt đẹp và tận hưởng cảm giác đón năm mới với những người tại đất nước Australia tuyệt vời", Ruth Rowse, 71 tuổi, cho biết.

Thành phố New York tổ chức loạt sự kiện trước thềm năm mới, trong đó có buổi thử nghiệm quả cầu pha lê ở Quảng trời Thời đại. Đây là hoạt động truyền thống thường niên diễn ra trong gần 120 năm qua, trừ năm 1942 và 1943 do lo ngại khả năng New York bị tập kích trong đêm vào Thế chiến II.

Bảng đèn mừng năm mới 2025 tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York. Ảnh: Reuters

Theo Jessica Tisch, ủy viên cảnh sát New York, chính quyền địa phương sẽ điều lượng lớn sĩ quan tới bảo vệ Quảng trường Thời đại và các khu vực khác của thành phố. Giới chức New York chưa phát hiện bất cứ mối đe dọa nào trước thềm năm mới.