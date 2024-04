Thế Giới Di Động ưu đãi loạt flagship Samsung

Galaxy S23 series, Galaxy S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 và Tab S9 series vừa được cập nhật tính năng Galaxy AI đồng thời ưu đãi đến 4 triệu đồng tại Thế Giới Di Động.

Các thiết bị trên được cập nhật tính năng Galaxy AI thông qua bản One UI 6.1 mới nhất. Theo đó, các thiết bị có thêm chức năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google), cung cấp kết quả tìm kiếm trực quan chỉ với cử chỉ khoanh tròn ngay trên ứng dụng hoặc qua camera. Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist) giúp chỉnh sửa thông điệp và phong cách viết cho mọi cuộc hội thoại trong 13 ngôn ngữ.

Máy còn có khả năng dịch trực tiếp (Live translate), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist) với khả năng sắp xếp tài liệu, tóm tắt để xem nhanh các ý chính. Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist) với AI hỗ trợ chỉnh sửa và loại bỏ các chi tiết không mong muốn, giúp người dùng tạo ra những bức ảnh ưng ý nhất.

Tính năng khoanh tròn để tìm kiếm. Ảnh: Samsung

Đại diện Samsung cho biết đây là điểm khởi đầu của Galaxy AI. "Chúng tôi có kế hoạch mang trải nghiệm này đến hơn 100 triệu người dùng Galaxy trong năm 2024 và sẽ tiếp tục cải tiến để khai thác tiềm năng của AI trên thiết bị di động", đại diện này nói.

Về phía người dùng, chị Hân (25 tuổi, TP HCM) cho biết từ ngày 28/3, khi Z Fold5 được cập nhật lên One UI 6.1, chị đã việc thử nghiệm loạt tính năng mới. Hân cho biết lựa chọn máy để phục vụ mục đích đa nhiệm, vừa ghi chép vừa tra cứu thông tin.

"Khi có thêm các tiện ích AI, máy hỗ trợ nhiều tính năng cho công việc và cuộc sống", Hân nói.

Cũng như Hân, nhiều người dùng thích thú trải nghiệm thiết bị Samsung khi hãng phổ cập AI trên các dòng máy tiền nhiệm. Điều này thể hiện rõ khi hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm tại sự kiện "Dẫn đầu - Trải nghiệm Galaxy AI đỉnh cao" do Thế Giới Di Động và Samsung đồng tổ chức vào ngày 4/4 tại SamZone, TP HCM.

SamZone là khu vực trưng bày chuyên biệt các sản phẩm Samsung với đầy đủ dòng máy, phiên bản, hiện có mặt tại hơn 200 cửa hàng Thế Giới Di Động. Với không gian trải nghiệm hiện đại, khách hàng được trực tiếp khám phá công nghệ Galaxy AI với sự hướng dẫn từ đội ngũ nhân viên Thế Giới Di Động. Tại sự kiện, nhiều khách hàng nhận quà tặng gồm Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE giảm 50% hay Galaxy Buds FE.

Nhiều người đến SamZone ngày 4/4 để được trải nghiệm Galaxy AI. Ảnh: Thế Giới Di Động

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết khách hàng dành nhiều quan tâm cho thiết bị Samsung sau khi hãng cập nhật bản One UI 6.1. Điều này cho thấy nhu cầu với các sản phẩm AI đang tăng cao hơn bao giờ hết.

"Do vậy, chúng tôi luôn dành những ưu đãi đặc biệt cho các thiết bị Samsung và Galaxy AI để khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ tiên tiến này", đại diện này nhấn mạnh.

Khu vực SamZone tại cửa hàng Thế Giới Di Động. Ảnh: Thế Giới Di Động

Cùng với những cập nhật trên, khách hàng mua sắm các sản phẩm Galaxy AI tại SamZone ngày 1-30/4 còn được nhận nhiều ưu đãi, giảm đến 4 triệu đồng! Người dùng cũng được trả góp 0%, trả trước chỉ từ 10%, giảm thêm 1 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, giảm thêm 300.000 đồng tùy phiên bản, cùng cơ hội nhận bộ quà tặng Samsung trị giá 100 triệu đồng.

Minh Huy