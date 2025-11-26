Thế Giới Di Động thu 500 triệu USD từ bán sản phẩm Apple

Trong 9 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động ghi nhận 500 triệu USD doanh thu từ bán các sản phẩm Apple, chiếm gần một nửa thị phần hàng Apple chính hãng tại Việt Nam.

Thông tin này được ông Vũ Đăng Linh, CEO Thế Giới Di Động (MWG), chia sẻ tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý III chiều 26/11 tại TP HCM.

Ông Linh cho biết các sản phẩm Apple đóng góp ổn định vào doanh thu của MWG trong nhiều năm qua. Hiện sản phẩm Apple không chỉ được bán tại hệ thống Thế Giới Di Động mà còn qua TopZone, chuỗi cửa hàng chuyên biệt cung cấp toàn bộ danh mục sản phẩm Apple.

Năm nay, doanh nghiệp này mở bán iPhone 17 series tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, dưới hình thức "lễ hội công nghệ". Chỉ trong 30 phút đầu tiên mở cổng đặt cọc, MWG và TopZone ghi nhận hơn 80.000 đơn đăng ký.

Dù vậy, ông Linh cho biết biên lợi nhuận gộp của công ty giảm gần đây do tỷ trọng sản phẩm Apple, nhóm có biên lợi nhuận thấp, tăng lên. Tuy nhiên, công ty vẫn ưu tiên giá trị lợi nhuận tuyệt đối hơn tỷ lệ gộp.

Người tiêu dùng trải nghiệm iPhone 17 series tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Mảng điện thoại và điện máy tiếp tục tăng trưởng nhờ đóng góp từ Điện máy Xanh. Trong 9 tháng, chuỗi này tăng trưởng hai chữ số và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường. Doanh thu chuỗi này tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, cao hơn mức chung, nhờ xu hướng dịch chuyển mua sắm từ kênh truyền thống sang hiện đại và tạo nhu cầu mới với sản phẩm như tivi cỡ lớn giá 14-15 triệu đồng.

Ở thị trường quốc tế, hoạt động tại Indonesia tiếp tục tăng trưởng. MWG vận hành 164 cửa hàng và dự kiến đạt 180 cửa hàng vào cuối năm. Chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu tăng 70% dù thị trường ICT địa phương tăng trưởng thấp, nhờ chất lượng dịch vụ và hỗ trợ từ đối tác. Công ty đặt mục tiêu mở ít nhất 150 cửa hàng mới trong năm 2026 và hướng tới 500 cửa hàng trong 1-2 năm tới.

Các chuỗi Bách Hóa Xanh và An Khang cũng cải thiện lợi nhuận. Bách Hóa Xanh ghi nhận hơn 200 tỷ đồng trong quý III và dự báo cả năm vượt 600 tỷ đồng. Việc mở rộng về nông thôn giúp giảm khoảng 30% chi phí đầu tư nhờ diện tích và danh mục hàng hóa phù hợp hơn. An Khang cải thiện doanh thu và thu hẹp mức lỗ nhờ tối ưu quản trị và hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng dịch chuyển sang mô hình bán lẻ hiện đại.

Về mục tiêu IPO Bách Hóa Xanh vào năm 2028, MWG cho biết điều kiện tiên quyết là xóa toàn bộ lỗ lũy kế. Đây là mục tiêu thách thức nhưng khả thi nếu hoạt động kinh doanh ổn định. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG đạt hơn 113.600 tỷ đồng doanh thu, vượt mức 99.700 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 76% mục tiêu cả năm. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng, công ty lãi khoảng 554 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp sớm cán đích mục tiêu lợi nhuận cả năm 4.850 tỷ đồng, đồng thời vượt kỷ lục 4.901 tỷ đồng từng đạt năm 2021.

MWG tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin, logistics, kho bãi, đồng thời triển khai các chương trình ESG như năng lượng mặt trời và chuỗi cung ứng nông sản tươi. Ông Linh nhấn mạnh mọi chiến lược mở rộng, từ Avakit đến Bách Hóa Xanh, đều ưu tiên hiệu quả kinh doanh nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

Thi Hà