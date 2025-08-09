Thế Giới Di Động sẽ niêm yết thêm chuỗi điện thoại và điện máy

Ngoài Bách Hóa Xanh, MWG sẽ IPO và niêm yết thêm hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh dự kiến vào năm 2030.

Trong định hướng chiến lược vừa công bố của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), ban lãnh đạo cho biết sẽ đưa hai chuỗi bán lẻ điện thoại và phụ kiện Thế Giới Di Động cùng Điện Máy Xanh trở thành công ty niêm yết độc lập, gọi chung là MW. Thời gian dự kiến là năm 2030.

"IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi", ban lãnh đạo công ty cho biết.

Như vậy, MWG đang lên kế hoạch niêm yết cả ba chuỗi bán lẻ cốt lõi của doanh nghiệp này. Trước đó từ năm 2022, họ đã "đánh tiếng" về việc IPO chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh. Ban đầu, kế hoạch dự kiến thực hiện trong 2022-2023 nhưng sau đó công ty bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện nên đến nay vẫn còn bỏ ngõ.

Ở hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, song song với kế hoạch lên sàn, MWG còn đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2030 tăng gấp đôi so với năm 2025. Tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15% mỗi năm.

Theo tính toán của Chứng khoán Vietcap, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 4.328 tỷ đồng trong năm 2024, gấp hơn 2,2 lần so với năm 2023. Tuy nhiên con số này vẫn chưa bằng một nửa so với ước tính năm 2022. Từ trước năm 2024, hai chuỗi này luôn là mảng kinh doanh duy nhất có lãi, đỡ đần MWG khi "nuôi" các chuỗi có lợi nhuận âm như Bách Hóa Xanh hay nhà thuốc An Khang.

Bắt đầu từ năm sau, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ chuyển từ tăng trưởng bằng "lượng", tức mở rộng nhanh, sang tập trung cải thiện chất lượng. MW nói sẽ không tham gia cuộc đua cạnh tranh giá mà tập trung vào việc "bán sự an tâm, tốc độ, trải nghiệm và dịch vụ".

Cả hai sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác và phát triển sản phẩm đặc quyền dành riêng cho họ để tạo ra hiệu ứng "nước chảy chỗ trũng". Trong đó, chuỗi TopZone (thuộc Thế Giới Di Động) đặt mục tiêu trở thành cầu nối chiến lược với Apple, đưa Việt Nam tiệm cận Tier 1 - tức thuộc nhóm đầu tiên Apple sẽ mở bán sản phẩm mới, song song với các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

MW còn có chuỗi bán lẻ điện máy EraBlue liên doanh với đối tác ở Indonesia. Ban lãnh đạo cho biết chuỗi này sẽ đứng đầu tại đất nước vạn đảo vào năm 2030 về doanh thu và số lượng cửa hàng, hiện đã đạt điểm hòa vốn. Kế hoạch sắp tới là tăng tốc mở rộng với mục tiêu dài hạn 500 cửa hàng và hướng đến IPO theo lộ trình liên doanh.

Bên ngoài cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Ảnh: MWG

Nửa đầu năm nay, doanh thu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tăng 12% lên hơn 49.400 tỷ đồng dù vận hành ít hơn 200 cửa hàng so với đầu năm 2024 và không mở mới. Ban lãnh đạo cho rằng tăng trưởng thị phần đến từ mở rộng dịch vụ và tín dụng khách hàng, ví dụ như chiết khấu từ một lần mua được áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm khác, gia tăng mức độ trung thành từ khách hàng.

Trong đó, ngành điện thoại di động, máy tính bảng và laptop ghi nhận tăng trưởng 20-50% so với cùng kỳ, trong khi máy giặt, thiết bị gia dụng và tivi duy trì mức tăng từ một đến hai chữ số. Doanh số máy lạnh kém hơn kỳ vọng, được giải thích rằng mùa hè mát mẻ hơn mọi năm.

Tất Đạt