Chín tháng đầu năm, Thế Giới Di Động lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng và sớm cán đích kế hoạch lãi cả năm 4.850 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần hơn 39.850 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.783 tỷ đồng. Trong khi doanh thu chỉ cao hơn cùng kỳ 17%, lãi sau thuế tăng đến 120%. Hai chỉ tiêu này đều là mức cao nhất (tính theo quý) trong lịch sử hoạt động của công ty.

Lũy kế chín tháng đầu năm, Thế Giới Di Động thu hơn 113.600 tỷ đồng. Kết quả vượt xa doanh thu 99.700 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 76% mục tiêu cả năm.

Theo ban lãnh đạo công ty, chuỗi cửa hàng điện thoại di động và thiết bị điện tử đóng góp hơn 76.500 tỷ đồng, tăng trưởng hai chữ số trong bối cảnh sức mua hồi phục chậm và số lượng cửa hàng ít hơn cùng kỳ. Chuỗi bách hóa mang về 34.400 tỷ đồng doanh thu nhờ có thêm 520 cửa hàng mới và tăng trưởng của ngành hàng thực phẩm tươi sống, tiêu dùng nhanh.

Ngoài bán lẻ, Thế Giới Di Động còn ghi nhận nguồn thu tài chính hơn 2.270 tỷ đồng. Hầu hết trong số này là lãi tiền gửi và đầu tư tài chính. Tính đến cuối tháng 9, công ty có hơn 38.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và trái phiếu, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trừ hết chi phí, Thế Giới Di Động báo lãi sau thuế chín tháng xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Ước tính bình quân mỗi tháng công ty lãi khoảng 554 tỷ đồng. Kết quả này giúp công ty sớm cán đích mục tiêu lợi nhuận cả năm 4.850 tỷ đồng, đồng thời vượt kỷ lục 4.901 tỷ đồng từng đạt được vào năm 2021.

Nhiều nhóm phân tích cho rằng, trong ba tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Thế Giới Di Động có thể còn cao hơn. Cơ sở cho nhận định này là nhu cầu mua sắm thường tăng mạnh trong những tháng cận Tết, cộng thêm công ty có khả năng tối ưu chi phí, kiểm soát hao hụt tốt và giành thêm thị phần từ các cửa hàng nhỏ lẻ.

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), năm nay doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ có thể lãi 5.660 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17%. Lạc quan hơn, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng con số này lên đến 6.280 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, Thế Giới Di Động có tổng tài sản gần 80.300 tỷ đồng, tăng khoảng 10.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty còn hơn 16.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Công ty đang sở hữu hệ thống gồm 5.880 cửa hàng, trong đó 144 cửa hàng liên doanh tại Indonesia. Bách Hóa Xanh là chuỗi quy mô lớn nhất với 2.290 cửa hàng, sau đó đến Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và nhà thuốc An Khang.

Phương Đông