Thế Giới Di Động lãi gần 3.500 tỷ đồng 9 tháng

Chín tháng, "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài lãi khoảng 3.480 tỷ đồng, mới hoàn thành hơn một nửa kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu 9 tháng hơn 102.800 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.480 tỷ đồng, tăng khoảng 4%. MWG hoàn thành gần ba phần tư chỉ tiêu doanh thu nhưng mới đạt hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kể từ khi công bố thông tin vào năm 2014, đây là lần đầu tiên "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài chỉ hoàn thành hơn một nửa kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh có phần chững lại cũng thể hiện rõ trong quý III. Doanh thu tăng 32%, lợi nhuận tăng 15% nhưng cùng kỳ năm ngoái có nền thấp khi MWG phải đóng cửa hàng nghìn điểm bán để chống dịch. Đây là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận công ty sụt giảm.

Tiêu điểm trong câu chuyện kinh doanh của MWG năm nay là Bách Hóa Xanh. Sau 9 tháng, doanh thu chuỗi này giảm 12% so với cùng kỳ 2021 (thời điểm đỉnh dịch). Trong đó, doanh thu quý III giảm 23% so với mức đỉnh cùng kỳ nhưng ban lãnh đạo cho biết đây vẫn là con số cao thứ 3 trong lịch sử hoạt động. Với số điểm bán ít hơn (hơn 1.700 cửa hàng), tổng số hóa đơn trong quý tiệm cận mức cao nhất (quý II/2021) và tổng sản lượng hàng hóa bán ra đạt hơn 90% so với mức đỉnh (quý III/2021).

Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 9 là 1,36 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết Bách Hóa Xanh định hướng chỉ bán rau trong ngày nên khi thời tiết mưa nhiều dẫn tới tỷ lệ hàng bán giảm giá cuối ngày tăng lên, ảnh hưởng đến doanh thu của chuỗi. Dự kiến, doanh thu bình quân sẽ đạt 1,5-1,6 tỷ đồng trong mùa cao điểm mua sắm vào tháng 12.

Những tháng qua, Bách Hóa Xanh tái cấu trúc mạnh khi đóng khoảng 400 cửa hàng, thay đổi cách bố trí, sắp xếp (layout) mới, lược bỏ nhóm hàng có hiệu suất kém. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính chi phí một lần từ đóng cửa hàng của Bách Hoá Xanh khoảng 264 tỷ đồng và lỗ hoạt động (gồm các chi phí liên quan đến thay đổi layout) khoảng 866 tỷ trong quý II.

Đến hết quý III, công ty này đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến quá trình tái cấu trúc của Bách Hóa Xanh. "Lợi nhuận ròng trong quý IV sẽ cải thiện đáng kể", ban lãnh đạo MWG nói.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài từng nói khả năng trong quý cuối năm nay, Bách Hóa Xanh sẽ có lời. "Đây là một bước chuyển rất quan trọng đối với MWG. Năm 2023, câu chuyện hỗ trợ và chia sẻ lợi nhuận từ chuỗi Điện Máy Xanh cho Bách Hóa Xanh sẽ chấm dứt. Bách Hóa Xanh sẽ thật sự mang tiền về đóng góp cho sự phát triển chung của MWG", ông nhấn mạnh.

Dẫu vậy, nhóm phân tích của các công ty chứng khoán lại đưa ra dự đoán kém khả quan hơn. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định Bách Hóa Xanh có thể chỉ đạt điểm hòa vốn khi mức doanh thu thuần trên mỗi cửa hàng đạt khoảng 1,5-1,6 tỷ đồng một tháng vào cuối năm. Dự đoán trên dựa vào thực tế Bách Hóa Xanh đã từng hòa vốn vào quý III/2021 với doanh thu thuần 1,6 tỷ đồng một tháng mỗi cửa hàng.

Trong một báo cáo phát hành cuối tháng 8, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) từng cho rằng MWG khó có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho năm nay chủ yếu do mức lỗ lớn của Bách Hóa Xanh sau quá trình tái cơ cấu. Đơn vị này hạ dự phóng doanh thu năm 2022 của chuỗi này xuống mức 27.500 tỷ đồng, trong khi nâng mức lỗ ròng lên 2.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nhóm phân tích VDSC, năm nay là năm "bản lề" đối với Bách Hóa Xanh và kỳ vọng những sự thay đổi sẽ mang lại chuyển biến về hiệu quả hoạt động bền vững hơn kể từ năm 2023. VDSC dự phóng chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu này có thể thu hẹp dần mức lỗ còn khoảng 700 tỷ đồng.

Tất Đạt