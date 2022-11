Thế Giới Di Động giảm giá 5,5 triệu các dòng iPhone 14

Các dòng iPhone 14 được ưu đãi giảm giá đến 5,5 triệu đồng cùng nhiều khuyến mãi tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động đến hết tháng 11.

Chương trình khuyến mãi được áp dụng từ 17/11 đến 30/11 tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc. Tất cả các mẫu điện thoại iPhone 14 Series đều được giảm giá đến 5,5 triệu đồng hoặc trả góp 0% đồng thời được giảm thêm đến một triệu đồng nếu thanh toán online.

Các sản phẩm iPhone 14 được giảm giá đến 5,5 triệu đồng. Ảnh: Thế Giới Di Động

Chuỗi cửa hàng điện máy cũng giảm giá sản phẩm mua kèm đến 45%. Người dùng cơ hội trúng 50 giải vàng (tổng giải thưởng đến 500 triệu đồng). Với chương trình thu cũ đổi mới, người mua có thể được giảm đến 2 triệu đồng. Theo đại diện Thế Giới Di Động, đây là một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất dịp cuối năm dành riêng cho iPhone 14 Series - dòng điện thoại có sức mua lớn trên thị trường.

iPhone 14 Series gồm 4 mẫu điện thoại là iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 bản tiêu chuẩn, khá tương đồng với iPhone 13. iPhone 14 Plus sà dòng sản phẩm mới mà Apple cho ra mắt trong năm nay. Đây được xem là phiên bản phóng to của iPhone 14 . Phiên bản này được Apple trang bị một màn hình sử dụng công nghệ OLED có độ phân giải 1284 x 2778 pixels, là một trong những chiếc điện thoại cho ra độ chính xác cao về màu sắc nhất trên thị trường di động hiện tại. Tại Thế Giới Di Động, hai mẫu điện thoại này có các tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 14 Series có nhiều cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Thế Giới Di Động

Hai bản Pro có nhiều điểm nâng cấp hơn về ngoại hình, cấu hình bên trong so với bản thường. Trong đó, màn hình "tai thỏ" được thay thế bằng hình khuyết dạng viên thuốc và được Apple gọi là Dynamic Island. Cách hãng tùy biến khu vực này tạo nhiều hứng thú cho người xem khi biến nhược điểm về phần cứng trở thành điểm nhấn của máy. Các thông báo, cài đặt tự động bật ra từ hai bên vùng khuyết như thời lượng pin, kết nối tai nghe, phát nhạc.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng sử dụng chip xử lý mạnh hơn là A16 Bionic, màn hình sáng hơn, pin tốt hơn và camera sau nâng cấp lên 48 megapixel thay vì 12 megapixel như thế hệ hiện tại. Apple cũng mang tính năng màn hình luôn bật Always-On Display lên hai sản phẩm. Khi ở màn hình khóa, máy vẫn hiển thị hình ảnh tối cùng các thông tin nhưng giảm tần số quét, độ sáng ít gây tốn pin. Cả hai bản có thêm tùy chọn bộ nhớ trong 1 TB.

Hoài Phương