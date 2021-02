Thế giới Di Động giảm doanh thu và lợi nhuận tháng 1

Mùa kinh doanh Tết năm nay kéo dài sang tháng 2 thay vì tháng giiêng như năm trước, nên MWG cho rằng kết quả 2 tháng sẽ phản ánh đúng hơn bức tranh tổng thể.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1, với doanh thu thuần hợp nhất hơn 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 494 tỷ đồng. Với kết quả này, MWG hoàn thành 9% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận, dù so sánh cùng kỳ giảm 9-12%.

Kết quả kinh doanh của MWG trong tháng 1/2021.

Theo MWG, lý do kết quả kinh doanh chênh lệch so với năm 2020 là do thời điểm Tết Nguyên đán năm nay kéo dài sang tháng 2. Nhu cầu mua sắm của khách hàng thường tăng mạnh trong khoảng hai tuần trước Tết. Theo đó, mùa cao điểm bán hàng năm nay bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 10/2 thay vì tập trung vào tháng Giêng như năm trước.

"Do vậy, việc so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ tháng 1 không có nhiều ý nghĩa. Kết quả lũy kế 2 tháng đầu năm sẽ phản ánh đúng bức tranh tổng thể cho mùa kinh doanh Tết", MWG giải thích.

Ngoài ra, cuối tháng 1, đợt bùng phát dịch Covid khiến nhiều tỉnh thành phải thực hiện việc giãn cách xã hội, phong tỏa các khu vực có ca nhiễm đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh của các mặt hàng không thiết yếu.

Trong các chuỗi của MWG, Thế giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt hơn 8.700 tỷ doanh thu, tăng 24% so với tháng 12/2020 và tăng 20% so với trung bình năm trước. Trong đó, chuỗi Điễn Máy Xanh mở 65 điểm bán mới trong tháng 1, nâng tổng số cửa hàng lên 367 và mang về hơn 450 tỷ đồng doanh thu. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Doanh thu đến từ các giao dịch online chiếm hơn 8% tổng doanh số của hai chuỗi này. Theo MWG, vào dịp Tết, khách hàng có xu hướng đến trực tiếp cửa hàng nhiều hơn mua online, đặc biệt là lượng khách hàng mới ở vùng sâu, vùng xa hầu hết chỉ quen mua sắm tại cửa hàng.

Chuỗi Bách hóa Xanh đạt doanh thu gần 2.300 tỷ đồng, đóng góp gần 21% tổng doanh thu của MWG. Trong tháng 1, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài 30 cửa hàng mở mới trong tháng, chuỗi này đã nâng cấp thêm 57 cửa hàng diện tích hơn 500m2 chủ yếu tại khu vực tỉnh, nâng tổng số cửa hàng loại này lên 239 tại 19 tỉnh thành khu vực Nam Bộ.

