Thế Giới Di Động dự kiến lãi hơn 6.300 tỷ đồng trong năm sau

Năm 2022, chủ quản các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh… dự kiến tăng 37% lãi so với 2021 nếu dịch bệnh vẫn phức tạp nhưng không dẫn đến sự ngưng trệ.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế được đề ra trong năm sau lần lượt tăng 12% và gần 37% so với kế hoạch năm 2021. Kịch bản trên được Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đưa ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến sự ngưng trệ do phong tỏa hoặc tác động trầm trọng hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm vừa qua. Ban lãnh đạo công ty cho rằng, đây là "mục tiêu rất thách thức cho năm 2022 ngay cả khi quy mô doanh nghiệp đã rất lớn".

Trong năm tới, công ty tập trung vào bán hàng sản lượng lớn để tăng doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối, không chú trọng tăng biên lợi nhuận khi người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu và nguồn cung hàng hóa đang khan hiếm. Với chiến lược bán lẻ Omni-channel, MWG sẽ tận dung thế mạnh sẵn có về công nghệ, đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm trên các kênh online để giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn và tăng sự gắn bó với các thương hiệu của tập đoàn.

Chuỗi bán lẻ điện thoại, phụ kiện điện tử và các sản phẩm điện máy vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền cho MWG. Hai chuỗi này sẽ khai thác thêm các sản phẩm, dịch vụ mới để gia tăng doanh số trên mỗi cửa hàng hiện hữu. Để tăng thị phần điện thoại - điện máy, MWG sẽ tiếp tục mở mới 200 cửa hàng điện máy diện tích nhỏ, 40 cửa hàng chuyên sản phẩm Apple. Hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cũng sẽ phát triển mạng lưới cộng tác viên đại lý, tiếp tục triển khai chuỗi điện máy tại thị trường nước ngoài và thử nghiệm kinh doanh một số ngành hàng mới để chuẩn bị cho tương lai.

Với chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, MWG quyết định tạm ngưng mở mới, tập trung hoàn thiện nền tảng vận hành và tối ưu hiệu quả hoạt động để sẵn sàng nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2023. Bách Hóa Xanh được kỳ vọng có lợi nhuận bền vững trong những tháng cuối năm 2022.

Ở mảng bán lẻ dược phẩm, MWG lên kịch bản cho nhà thuốc An Khang rằng, sau khi đạt hiệu quả kinh doanh tích cực ở cấp độ công ty, chuỗi sẽ được tập trung cả về nguồn lực tài chính và đội ngũ lãnh đạo chuyên trách để phát triển mạnh mẽ.

Năm tới, MWG tiếp tục đầu tư cho các lĩnh vực kinh doanh là "hạt giống" mới như dịch vụ sửa chữa - bảo hành Tận Tâm, dịch vụ logistics Toàn Tín và mảng nông nghiệp an toàn 4KFarm.

Một cửa hàng kết hợp bán lẻ điện thoại, phụ kiện điện tử và các sản phẩm điện máy của MWG trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: Tất Đạt

Kết thúc năm 2021, "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài dự kiến tăng trưởng hai chữ số cho cả doanh thu và lợi nhuận ròng. Kết quả kinh doanh 11 tháng vừa công bố cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất đạt 110.530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.395 tỷ đồng. Hai chỉ số này tăng trưởng lần lượt 11% và 22% so với cùng kỳ.

Trong khi hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn duy trì tăng trưởng, dù ở mức thấp, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục có tháng kinh doanh đi lùi. Doanh thu riêng tháng 11 của chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. MWG lý giải do sức mua các mặt hàng tiêu dùng hồi phục chậm và đợt bùng phát dịch mạnh đang diễn ra tại một số tỉnh, thành phía Nam tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

Tất Đạt