Thế Giới Di Động đóng gần 150 cửa hàng trong hai tháng

Hai tháng 10 và 11, các chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone đóng gần 150 cửa hàng, con số cao nhất từ trước đến nay, để tái cấu trúc toàn diện.

Thông tin trên được đề cập trong báo cáo kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố. Đến cuối tháng 11, công ty còn vận hành 1.100 cửa hàng Thế Giới Di Động và Topzone, 2.210 cửa hàng Điện Máy Xanh.

Trong tháng 12, MWG tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm đợt Tết nguyên đán. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này có thể đóng tổng cộng 200 cửa hàng trong ba tháng cuối năm.

Tại cuộc họp nhà đầu tư trước đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho rằng với tình trạng sức mua thị trường yếu và còn kéo dài, công ty không thể duy trì những bộ phận kém hiệu quả. Tuy nhiên, ông khẳng định việc đóng bớt cửa hàng sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu, mà chỉ "chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác". Thêm vào đó, chi phí mặt bằng, nhân viên, điện nước được cắt giảm, giúp công ty cải thiện lợi nhuận.

Thời gian qua, MWG đang tái cấu trúc toàn diện để vận hành tinh gọn. Công ty kỳ vọng có thể tăng trưởng doanh thu, thị phần và cải thiện lợi nhuận trong năm sau.

Không chỉ ở mạng lưới điểm bán, việc tái cấu trúc cũng được công ty này thực hiện ở kho vận, các phòng ban hậu cần, quản lý doanh nghiệp. Công ty tập trung giữ các hoạt động cốt lõi, các chuỗi, cửa hàng và ngành hàng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp ở hiện tại hoặc tương lai gần.

"Chúng tôi sẵn sàng sáng tạo, thay đổi cách thức kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh mới", báo cáo nêu rõ.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu 11 tháng đạt gần 108.000 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này chỉ còn một tháng cuối năm để hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đề ra trước đó.

Trong các chuỗi, mảng "xương sống" Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 11, doanh thu hai chuỗi này cũng giảm so với tháng 10 do nhu cầu iPhone hạ nhiệt sau cao điểm ra mắt. Ngoài ra, theo ban lãnh đạo, đây là giai đoạn thấp điểm với ngành hàng điện máy.

Bách Hóa Xanh vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Doanh thu 11 tháng năm nay đạt 28.400 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2022. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,75 tỷ đồng - còn cách 250 triệu đồng so với mức ước tính có lãi của công ty.

Chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu này đã hoàn tất việc rà soát đóng điểm bán trong tháng 11. Ban lãnh đạo cho biết Bách Hóa Xanh sẽ duy trì 1.697 cửa hàng từ tháng 12. Kể từ khi dừng hẳn kế hoạch mở rộng điểm bán và dồn lực "lấy lại những gì đã mất" từ năm 2022, chuỗi này đã đóng hơn 400 cửa hàng.

Tất Đạt