Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh tăng tốc dịp cuối năm

Trong tháng 8, dù chịu những ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn quốc, MWG vẫn duy trì 6.500 tỷ đồng doanh thu và 222 tỷ đồng lợi nhuận. Cũng trong tháng này, doanh thu online tăng hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 150% so với trước dịch, chiếm 30% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

Tám tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 78.495 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 3.006 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch LNST cả năm.