Thế Giới Di Động đặt mục tiêu thu hơn 7 tỷ USD năm nay

MWG dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng (hơn 7 tỷ USD), lãi sau thuế 9.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lợi nhuận của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) dự kiến tăng 30%, cao gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu 18%. Chênh lệch này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong chiến lược của MWG, khi doanh nghiệp ưu tiên nâng hiệu quả vận hành và cải thiện biên sinh lời, thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá, sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh các mảng ngoài điện máy.

Trong cơ cấu tăng trưởng năm 2026, mảng công nghệ - điện máy tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận toàn tập đoàn. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng tiếp theo, với mục tiêu tăng doanh thu trên 20% và mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng, qua đó mở rộng nền doanh thu ổn định và ít phụ thuộc chu kỳ hơn.

Theo kế hoạch sẽ trình đại hội cổ đông thông qua, cấu trúc tăng trưởng này được kỳ vọng giúp MWG bước vào chu kỳ 2026-2030 với thế cân bằng hơn giữa mảng tạo lợi nhuận và mảng mở rộng quy mô.

Nền tảng cho kế hoạch năm 2026 đến từ kết quả kinh doanh đã lập kỷ lục trong năm trước. Năm 2025, MWG báo doanh thu tăng hơn 16%, đạt 156.166 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn 20 năm hoạt động. Trong cơ cấu doanh thu, Bách Hóa Xanh đóng góp khoảng 30%, tiếp tục vượt tỷ trọng của chuỗi Thế Giới Di Động và chỉ đứng sau chuỗi Điện Máy Xanh.

Thi Hà