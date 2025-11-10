Thế Giới Di Động chốt ngày mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Từ ngày 19/11 đến ngày 18/12, Thế Giới Di Động sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá tối đa 200.000 đồng một đơn vị.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa thông báo chấp thuận việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG). Số lượng đăng ký là 10 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,7% tổng số lượng đang lưu hành.

Công ty sẽ thực hiện giao dịch thông qua phương thức khớp lệnh, mỗi ngày mua 3-10% tổng khối lượng trên, tức khoảng 300.000 đến 1 triệu cổ phiếu được mua vào mỗi phiên. Thời gian dự kiến từ ngày 19/11 đến ngày 18/12.

Giá giao dịch được MWG xác định theo công thức: giá đặt mua ≤ giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá cổ phiếu). Trong phương án gửi các cổ đông hồi giữa tháng 10, công ty cho biết giá tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 200.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Tính theo giá đặt lệnh tối đa, Thế Giới Di Động sẽ tốn 2.000 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu quỹ. Công ty sẽ thực hiện bằng nguồn vốn tự có là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2024 hơn 12.582 tỷ đồng.

Sau giao dịch, vốn điều lệ của MWG sẽ giảm xuống. Công ty sẽ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng cổ phiếu quỹ mua được.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG. Ảnh: MWG

Cổ phiếu quỹ hình thành khi công ty đại chúng thực hiện mua lại từ lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Đây thường được xem là hành động nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty và các cổ đông khi thị giá của cổ phiếu ở mức thấp hơn so với giá trị hợp lý.

Tuy nhiên, MWG ít khi triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ từ thị trường, chủ yếu chỉ thu hồi những cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)﻿ khi họ nghỉ việc. Trong quá khứ, dù có nhiều thời điểm thị giá MWG giảm mạnh, ban lãnh đạo cũng không thực hiện hoạt động này.

Trong phiên họp thường niên năm 2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Tài từng khẳng định dưới quan điểm của ông, mua lại cổ phiếu quỹ là chiến lược nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, qua đó mang lại giá trị cho họ. "Đây không phải là công cụ để 'đỡ giá' cổ phiếu", ông nhấn mạnh.

Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp này xác định MWG sẽ dành ra một tỷ lệ lợi nhuận nhất định dùng cho hoạt động trên, bất chấp giá cổ phiếu cao hay thấp. Với ông, công ty sẽ tách bạch việc mua cổ phiếu quỹ ra khỏi công cụ hỗ trợ giá cổ phiếu.

Trên thị trường, MWG chốt phiên 10/11 ở 76.800 đồng một đơn vị. Đây là vùng giá khá cao trong lịch sử của cổ phiếu này, chỉ cách mức đỉnh 85.700 đồng hồi cuối tháng 10 khoảng 10,4%.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, Nguyễn Trọng Đình Tâm, Trưởng bộ phận phân tích của Chứng khoán Asean, cho rằng việc mua cổ phiếu quỹ sẽ khiến số vốn giảm tương ứng. Điều này giúp chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp được cải thiện. "Hệ số định giá của cổ phiếu, ví dụ như P/E, sau khi các công ty mua lại cổ phiếu quỹ sẽ trở nên hấp dẫn hơn và thúc đẩy kỳ vọng tăng giá", ông Tâm nhận định. Ngoài ra, việc mua cổ phiếu quỹ cũng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Theo chuyên gia, những doanh nghiệp có thể mua cổ phiếu quỹ đều có nguồn lực và sức khỏe tài chính tốt. Dòng tiền của doanh nghiệp có thể bị thu hẹp trong ngắn hạn khi thực hiện thương vụ nhưng điều này đã được đánh giá kỹ bởi ban lãnh đạo và đại hội đồng cổ đông trước khi thông qua chính sách.

Tất Đạt