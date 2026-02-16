Thế giới đón Tết Bính Ngọ

-
Trung Quốc đón năm mới Bính Ngọ
Trong tiệc chiêu đãi ở Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh hôm 15/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy phát triển chất lượng cao, duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội, phấn đấu cho khởi đầu tốt đẹp trong 5 năm tới.
Ông Tập cho biết trong văn hóa Trung Quốc, ngựa tượng trưng cho sức sống, sức mạnh và khả năng phục hồi, biểu tượng cho sự tiến bộ ổn định và thịnh vượng lâu dài. Lãnh đạo Trung Quốc khuyến khích người dân giữ vững tinh thần, tiến lên phía trước trên con đường hiện đại hóa mới của đất nước trong năm Bính Ngọ.
-
Nhật Bản, Hàn Quốc bước sang năm mới Bính Ngọ
Thời khắc giao thừa đã đến ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhật Bản không đón Tết Nguyên đán từ năm 1873, do chuyển sang đón năm mới theo dương lịch với mong muốn hòa nhập với phương Tây. Dù vậy, người dân Nhật Bản cũng giữ lại nhiều phong tục đón năm mới giống các nước châu Á. Một số nơi ở Nhật Bản vẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán, như các khu Chinatown hoặc trên đảo Ryukyu.
Tết Nguyên đán là một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất tại Hàn Quốc. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài từ cuối tuần đến hết ngày 18/2.
Vào ngày 16/2, các tuyến đường cao tốc trên khắp Hàn Quốc bắt đầu đông đúc khi nhiều gia đình di chuyển về quê hoặc đi du lịch. Điều kiện thời tiết se lạnh nhưng vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngày lễ.
-
Người dân Indonesia đi lễ trước giao thừa
Dù là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia vẫn coi Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia. Đây là dịp quan trọng với hàng triệu người gốc Hoa tại Indonesia.
Tại các thành phố có đông người Hoa sinh sống như Jakarta, Medan và Pontianak, Tết Nguyên đán là dịp để người dân trang hoàng nhà cửa bằng những đồ vật mang sắc đỏ như đèn lồng, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.
-
Không khí Tết Nguyên đán ở Philippines
Những con phố ở khu Binondo, tức Chinatown, ở thủ đô Manila của Philippines luôn trở nên đông đúc hơn khi Tết Nguyên đán đến gần.
Càng về những tuần gần Tết Nguyên đán, khu phố Binondo càng thu hút thêm nhiều du khách, khiến nơi đây tràn đầy sức sống với những chiếc lồng đèn đỏ treo cao, nhà hàng chuẩn bị đón dòng người xếp hàng dài. Nhiều người đi lễ chùa và ghé các quầy đồ ăn, số khác đơn giản chỉ muốn hòa mình vào không khí truyền thống.
Theo trang tin Phil Star, lễ hội mừng Tết Nguyên đán giờ đây không chỉ giới hạn ở các ngôi chùa hay đường phố tại Binondo mà còn lan tỏa vào bếp ăn, nơi làm việc và thói quen hàng ngày của các gia đình người Philippines gốc Hoa, cũng như nhiều gia đình Philippines bản địa.
-
Người dân đi lễ trước đêm giao thừa ở Thái Lan, Indonesia
Người Thái gốc Hoa tập trung tại khu Chinatown ở thủ đô Bangkok để mừng Tết Nguyên đán, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Thái Lan có khoảng 10 triệu người Thái gốc Hoa, chiếm 11-14% dân số.
-
Múa rồng tại sân bay Changi của Singapore
-
Múa lân chào năm mới ở Australia
-
Robot hình người khuấy động gala đêm giao thừa của Trung Quốc
4 công ty nghiên cứu robot hình người nổi tiếng Trung Quốc, gồm Unitree Robotics, Galbot, Noetix và MagicLab, cùng trình diễn sản phẩm tại đại nhạc hội Xuân Vãn của đài CCTV, chương trình truyền hình được xem nhiều nhất tại nước này.
3 tiết mục đầu tiên tập trung giới thiệu robot hình người, trong đó có màn trình diễn võ thuật kéo dài với hơn 20 robot Unitree thực hiện các động tác chiến đấu phức tạp, múa kiếm, gậy và côn nhị khúc bên cạnh dàn diễn viên nhí.
Chuỗi động tác còn mô phỏng bước đi lảo đảo và cú ngã ngửa của "túy quyền", cho thấy những tiến bộ trong khả năng phối hợp và tự đứng dậy sau khi ngã của robot.
Tiết mục mở màn của chương trình cũng làm nổi bật chatbot AI Doubao của Alibaba, trong khi 4 robot hình người của Noetix xuất hiện cùng các diễn viên trong vở hài kịch và robot từ MagicLab thực hiện điệu nhảy đồng diễn với các nghệ sĩ trong bài hát We Are Made in China (Chúng tôi sản xuất tại Trung Quốc).
-
Thế giới chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ
Nhiều quốc gia châu Á và cộng đồng gốc Á toàn cầu chuẩn bị đón thời khắc giao thừa, tiễn biệt năm Ất Tỵ để chào đón năm mới Bính Ngọ theo âm lịch.
Tết Nguyên Đán tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á sẽ bắt đầu vào ngày 17/2. Đây là thời điểm chào xuân, đánh dấu khởi đầu của năm mới theo âm lịch. Người dân nhiều nước đã được nghỉ lễ từ trước vài ngày, tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Một số gia đình lại chọn phương án đi du lịch nghỉ dưỡng trong dịp này.