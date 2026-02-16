Thế giới đón Tết Bính Ngọ

Nhật Bản, Hàn Quốc bước sang năm mới Bính Ngọ

Thời khắc giao thừa đã đến ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhật Bản không đón Tết Nguyên đán từ năm 1873, do chuyển sang đón năm mới theo dương lịch với mong muốn hòa nhập với phương Tây. Dù vậy, người dân Nhật Bản cũng giữ lại nhiều phong tục đón năm mới giống các nước châu Á. Một số nơi ở Nhật Bản vẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán, như các khu Chinatown hoặc trên đảo Ryukyu.

Người dân mặc Hanbok truyền thống chụp ảnh ngày 16/2 tại cung Cảnh Phúc, cung điện hoàng gia chính thời Joseon, ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Tết Nguyên đán là một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất tại Hàn Quốc. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài từ cuối tuần đến hết ngày 18/2.

Vào ngày 16/2, các tuyến đường cao tốc trên khắp Hàn Quốc bắt đầu đông đúc khi nhiều gia đình di chuyển về quê hoặc đi du lịch. Điều kiện thời tiết se lạnh nhưng vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngày lễ.