Thế Giới Bất Động Sản phân phối dự án Vinhomes Green Paradise

Thế Giới Bất Động sản là đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes với dự án quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ.

Ngày 22/9, Vinhomes tổ chức sự kiện công bố đối tác phân phối toàn quốc cho dự án siêu đô thị Cần Giờ tại Vinhomes Landmark 81, TP HCM. Là đại lý phân phối chiến lược, Thế Giới Bất Động Sản sẽ tích cực kết hợp cùng chủ đầu tư, phát triển Vinhomes Green Paradise phù hợp định hướng mở rộng thị trường, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Doanh nghiệp cho biết dành gần 10 năm để nghiên cứu thị trường và theo sát dự án ngay từ khi có quy hoạch. Đến nay, đơn vị này đã mở 3 văn phòng, chi nhánh tại Cần Giờ để hỗ trợ triển khai dự án.

"Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị lấn biển ESG++ đầu tiên của Việt Nam. Đồng hành cùng dự án, chúng tôi không chỉ đóng vai trò phân phối, đưa sản phẩm tới gần khách hàng mà còn mong muốn góp phần thúc đẩy xu hướng đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới tương lai theo mô hình ESG, xanh-thông minh-sinh thái", đại diện đơn vị phân phối Thế Giới Bất Động Sản chia sẻ.

Lễ trao chứng nhận đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise cho Thế Giới Bất Động Sản. Ảnh: TGBĐS

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha trải dài 12 km bờ biển, khởi công ngày 19/4. Khu đô thị tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh. Được tư vấn chiến lược bởi Boston Consulting Group (BCG – Mỹ), dự án áp dụng mô hình phát triển đô thị ESG++ với giá trị cốt lõi: xanh - thông minh - sinh thái.

Dự án hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng với tuyến metro tốc độ cao 350 km mỗi giờ, kết nối từ quận 7 đến Cần Giờ trong 12 phút do Vingroup đầu tư và dự kiến vận hành vào năm 2028. Bên cạnh đó là các công trình trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành hay sân bay Long Thành.

Ngoài lợi thế hạ tầng, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu chuỗi tiện ích với tháp 108 tầng, biển hồ nhân tạo 443 ha, tổ hợp giải trí 122 ha gồm Safari & VinWonders, 2 sân golf 18 lỗ quốc tế, bến du thuyền 5 sao, hệ thống giáo dục và y tế chuẩn quốc tế... Dự án hứa hẹn trở thành trung tâm giải trí, du lịch, lưu trú và nghỉ dưỡng, an cư đẳng cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành lập năm 2008, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thế Giới Bất Động Sản hoạt động trong lĩnh vực phân phối, đầu tư và phát triển bất động sản. Hơn 12 năm qua, doanh nghiệp duy trì quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup và tham gia phân phối nhiều dự án quy mô như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Grand World Phú Quốc. Bên cạnh vai trò bán hàng, doanh nghiệp từng bước tham gia một số khâu trong chuỗi giá trị dự án như tư vấn đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và hỗ trợ khai thác vận hành.

Thế Giới Bất Động Sản có hơn 12 năm đồng hành cùng Vingroup trong nhiều dự án quy mô. Ảnh: TGBĐS

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Thế Giới Bất Động Sản định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, tích hợp từ môi giới, tư vấn đầu tư, phát triển dự án đến quản lý vận hành. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP HCM nhằm đón nhu cầu nhà ở và đầu tư ở các khu vực giãn dân.

Công ty tiếp tục chú trọng mảng công nghệ với các giải pháp số hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm và hiệu quả vận hành sàn giao dịch. Ngoài ra, kế hoạch chuyển đổi số sẽ được đẩy nhanh, áp dụng vào các khâu quản lý - vận hành nhằm chuẩn hóa quy trình và tối ưu chi phí.

Song song, đội ngũ nhân sự cũng được đào tạo về thị trường, pháp lý và dịch vụ khách hàng, hướng tới cung cấp sản phẩm có hồ sơ pháp lý minh bạch, phù hợp nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Đội ngũ nhân sự là nguồn lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ảnh: TGBĐS

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và các đối tác để phát triển những dự án quy mô, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị cũng theo đuổi chiến lược phát triển những không gian sống hiện đại, tiện ích và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Song Anh