Thế giới bắt đầu đón năm mới 2026

Nơi đầu tiên đón năm mới

Kiritimati, hòn đảo lớn nhất của quốc đảo châu Đại Dương Kiribati, là nơi đầu tiên bước sang năm 2026 lúc 17h ngày 31/12 giờ Hà Nội.

Kiribati, gồm 33 đảo san hô, chiếm hơn 3,5 triệu km2 diện tích Thái Bình Dương.

Vào năm 1994, Kiribati đã thay đổi múi giờ trên khắp đường đổi ngày quốc tế để tất cả 33 hòn đảo đều có cùng một ngày. Trước đó, có một số hòn đảo nằm ở phía đông đường đổi ngày quốc tế.

Những khu vực khác của Kiribati cùng các quốc đảo Samoa, Tonga và New Zealand nằm ở múi giờ GMT+13, đón giao thừa vào 18h giờ Hà Nội.