Thế giới bao la rộng lớn, chỉ một người là đủ

Mình 34 tuổi, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, là cha đơn thân.

Chào người lạ ơi! Người lạ hóa người thương,

Làm cha một mình là những ngày vừa mạnh mẽ, vừa lặng thầm. Có những đêm con ngủ rồi, nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng thở của chính mình. Mệt có, cô đơn có nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân gục xuống. Vì phía sau mình còn một người nhỏ bé cần chở che. Những năm tháng đó không làm mình khô khan, chỉ khiến mình học cách yêu chậm hơn, sâu hơn và thật hơn.

Hiện tại mình làm công việc tự do, tự chủ thời gian, sống khá kỷ luật và rất tâm huyết với con đường mình chọn. Không phô trương, không vội vàng, chỉ tin rằng những điều bền vững luôn cần thời gian.

Mình trầm, ít nói, không giỏi tán tỉnh nhưng nếu đã mở lòng, mình sẽ yêu bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm và bằng cả sự kiên nhẫn của một người đàn ông đã đi qua sóng gió.

Mong gặp người phụ nữ đủ dịu dàng để hiểu, đủ ấm áp để đồng hành. Tuổi tác không quan trọng, lớn hơn hay nhỏ hơn đều được, chỉ cần cùng chung mong muốn về một mối quan hệ chân thành.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta có thể ngồi cạnh nhau sau những bộn bề, kể nhau nghe chuyện trong ngày, cùng cười vì những điều rất nhỏ... mình tin tình yêu ấy dù đến muộn, vẫn luôn xứng đáng.

